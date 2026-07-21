Μπεργκ: «Διαθέτουμε αρκετή εμπειρία στο ρόστερ ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (21/07) ο Χένινγκ Μπεργκ.

Ο προπονητής της Ομόνοιας αναφέρθηκε στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση της ομάδας του, στα αγωνιστικά δεδομέαν αλλά και στην Καϊράτ.

Αναλυτικά:

Το αρχικό του σχόλιο

«Ανυπομονούμε για την έναρξη της σεζόν και των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων. Ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε έναν δυνατό αντίπαλο, μια ομάδα που συμμετείχε και πέρσι στη League Phase του Champions League. Εμείς, όμως, θα κάνουμε το παιχνίδι μας και ελπίζω να τα καταφέρουμε».

Για το αγωνιστικό προφίλ της Καϊράτ και το γεγονός ότι έχει αγωνιστικό ρυθμό:

«Όπως ανέφερα, πρόκειται για μια έμπειρη ομάδα, η οποία διατηρεί τον ίδιο προπονητή εδώ και αρκετά χρόνια. Σίγουρα το γεγονός ότι βρίσκεται ήδη σε αγωνιστικό ρυθμό αποτελεί ένα στοιχείο υπέρ της. Από τη δική μας πλευρά, στόχος είναι να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το αγωνιστικό επίπεδο και το στιλ παιχνιδιού που θέλουμε να έχουμε. Πιστεύω ότι διαθέτουμε επίσης αρκετή εμπειρία στο ρόστερ, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα».

Για το δεξί άκρο της άμυνας και την κατάσταση του Ντιονί;

«Ο Οντουμπάτζο δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα. Ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί ενόψει του επαναληπτικού. Ο Νεγκό αποτελεί μία από τις επιλογές μας, ενώ υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν με επιτυχία στη συγκεκριμένη θέση. Όσον αφορά στον Ντιονί, έχει ενταχθεί πολύ πρόσφατα στην ομάδα και ακόμη δεν βρίσκεται στο επίπεδο ετοιμότητας που επιθυμεί ο ίδιος. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα είναι σε θέση να μας προσφέρει όλα όσα τον χαρακτηρίζουν ως ποδοσφαιριστή».

Σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Oμόνοια;

«Πραγματοποιήσαμε μια πολύ καλή προετοιμασία, δίνοντας δυνατά φιλικά απέναντι σε έμπειρες ομάδες. Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να δούμε και κάποια νέα πρόσωπα σε αυτά τα παιχνίδια, ώστε να αποκτήσουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το επίπεδο ετοιμότητας στο οποίο βρισκόμαστε».

Για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις;

«Φυσικά και θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ καλή ευκαιρία, όμως γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι με υψηλές φιλοδοξίες. Υπάρχουν ομάδες με πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν τους ίδιους στόχους. Εμείς επικεντρωνόμαστε στη δική μας ομάδα και στην εξέλιξή της.

Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε το ήδη ποιοτικό ρόστερ μας και, αν προκύψει μια πραγματικά καλή περίπτωση, ασφαλώς θα προσπαθήσουμε να την αξιοποιήσουμε. Χάσαμε κάποιους ποδοσφαιριστές, κάτι που είναι φυσιολογικό όταν μια ομάδα είναι επιτυχημένη. Παρ’ όλα αυτά, έχουμε ήδη προσθέσει ποιότητα με παίκτες όπως ο Μοντνόρ, ο Ντιονί και άλλοι. Ανυπομονούμε να δούμε την ομάδα στα επίσημα παιχνίδια και παράλληλα συνεχίζουμε να εξετάζουμε την αγορά για πιθανή περαιτέρω ενίσχυση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο αρκετοί πολύ καλοί ποδοσφαιριστές περιμένουν μήπως βρουν μια πρόταση από κάποιο μεγαλύτερο πρωτάθλημα πριν πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις».