Έχει το πιο ισχυρό στοιχείο

Η Καϊράτ έφτασε Κύπρο χθες (20/07) και ο χρόνος για την πρώτη μονομαχία με την Ομόνοια μετρά πλέον αντίστροφα (22/07, 20:00).

Η ομάδα του Καζακστάν προπονήθηκε το πρωί της Δευτέρας και έπειτα πήρε το αεροπλάνο με προορισμό το νησί, ώστε να εγκλιματιστεί καλύτερα στα εγχώρια δεδομένα, κυρίως... καιρικά. Η πρώτη αντίπαλος των πρασίνων, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Champions League, δεν αποτελεί το... μεγαθήριο που φοβίζει, ωστόσο υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ο Μπεργκ επισήμανε στους ποδοσφαιριστές του.

Η Καϊράτ δύσκολα δέχεται γκολ αφού στο πρωτάθλημα του Καζακστάν δέχθηκε μόλις 13 γκολ σε 18 αναμετρήσεις, γι' αυτό και διαθέτει την καλύτερη άμυνα μαζί με την Ορνταμπάσι. Παράλληλα, σκόραρε 33 γκολ. Απ' εκεί και πέρα, στον 1ο προκριματικό κόντρα στη Σουτιέσκα, δέχθηκε μόλις ένα και η ίδια πέτυχε τέσσερα.

Πρόκειται για ένα συμπαγές σύνολο, το ατού του οποίου είναι η αγωνιστική ετοιμότητα, καθώς υπάρχουν ήδη υποχρεώσεις στο δικό τους πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Νορβηγός γνωρίζει πως η ομάδα του μπορεί να μην παρουσιαστεί στο επίπεδο που αρμόζει σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις, έδειξε όμως ενθαρρυντικά σημάδια στα φιλικά σχετικά με την ομοιογένεια που υπάρχει στο ρόστερ. Εξάλλου, οι περισσότεροι από τους μισούς που θα αρχίσουν στο παιχνίδι αύριο ήταν στο βασικό σχήμα και την περίοδο που ολοκληρώθηκε και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Μπεργκ δεν υπολογίζει δεδομένα στον Οντουμπάντζο ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα λόγω μυϊκού τραυματισμού. Ο Νεγκό είναι κανονικά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, όμως παραμένει άγνωστο αν είναι στο 100% για 90λεπτο. Ο Μπεργκ αξιολογεί καθημερινά την κατάστασή του και θα πάρει την κατάλληλη απόφαση τόσο για τον ίδιο τον παίκτη όσο και για την Ομόνοια.

Η περίπτωση του Ντιονί διαφέρει. Ο Γάλλος επιθετικός ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα προπονήσεων συν ατομικό, ώστε να ανακάμψει γρήγορα και να φτάσει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο. Θα εγγραφεί για τις δύο αναμετρήσεις με την Καϊράτ και ουσιαστικά θα κάνει αγώνα δρόμου για τον επαναληπτικό, όπου εκτός απροόπτου θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής.

Σήμερα στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση, ενώ δύο ώρες νωρίτερα ο Μπεργκ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Οι δύο κληρώσεις που την αφορούν

Αν η Ομόνοια ξεπεράσει το εμπόδιο της Καϊράτ, τότε θα βρεθεί στον 3ο προκριματικό του Champions League, όπου θα βρει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία). Ο πρώτος αγώνας είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς εντός.

Σε αντίθετη περίπτωση, τότε το ταξίδι των πρασίνων θα συνεχιστεί στον 3ο προκριματικό του Europa League. Εκεί θα συναντήσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Mίαλμπι (Σουηδίας) - Λίνκολν (Γιβραλτάρ). Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εκτός έδρας στις 6 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 13 Αυγούστου στο ΓΣΠ.