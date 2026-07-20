Απ' εκεί που το άφησε

Έτοιμη να συστηθεί στον... κόσμο των αστεριών είναι η Ομόνοια. Το πρώτο παιχνίδι των πρασίνων κόντρα στην Καϊράτ απέχει μόλις λίγες ώρες μακριά, καθώς η πρώτη μάχη ορίστηκε για το βράδυ της Τετάρτης (22/07, 20:00) στο ΓΣΠ. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ καλείται να ξεπεράσει τρία εμπόδια για να βρεθεί για πρώτη φορά στη δεύτερη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που αφορά τη League Phase.

Στα προκριματικά, η Ομόνοια αρχίζει από τον 2ο και, μέχρι την επόμενη φάση, θα δώσει έξι αναμετρήσεις για να προκριθεί παραπέρα. Ο Νορβηγός όμως βλέπει βήμα-βήμα. Το πρώτο εμπόδιο είναι η ομάδα του Καζακστάν η οποία δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Αφενός έχει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και αφετέρου βρίσκεται ήδη σε ρυθμό επίσημων αγώνων, αφού το εγχώριο πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη. Προχθές επικράτησε 3-1 της Ατιράου, σκαρφάλωσε στην κορυφή (με δύο παιχνίδια περισσότερα) και έτσι η ψυχολογία είναι με το μέρος της.

Από την άλλη, για το «τριφύλλι» είναι η πρώτη... παράσταση της νέας αγωνιστικής περιόδου και θέλει να έχει πρόσημο θετικό. Στην πρόβα τζενεράλε, κόντρα στον Παναιτωλικό, η Ομόνοια κυριάρχησε και έδειξε κάποια στοιχεία από αυτά που παρουσίασε κατά τη λήξασα περίοδο. Το σύνολο του Μπεργκ, παρά τη φυγή αρκετών βασικών ποδοσφαιριστών (Μασούρα, Σεμέδο, Μαέ), δείχνει πως βρίσκει ξανά τα πατήματά του και τις λύσεις. Οι Μοντνόρ και Μαγιαμπέλα «κουμπώνουν» στο πλάνο του Νορβηγού, ενώ τα δύο ανεπίσημα γκολ του Κακουλλή δίνουν αυτοπεποίθηση τόσο στον ίδιο όσο και στην υπόλοιπη ομάδα.

Το ντεμπούτο του Ντιονί ενδέχεται να πάρει κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς ακολουθούσε ατομικές προπονήσεις, λόγω του ότι το τελευταίο 2μηνο ήταν ελεύθερος. Έτσι ο ίδιος αρχίζει δουλειά για να φτάσει στο κατάλληλο αγωνιστικό επίπεδο και να τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Δύσκολα θα καταγράψει συμμετοχή στις δύο αναμετρήσεις με την Καϊράτ. Ουσιαστικά, κάνει αγώνα δρόμου για να εγγραφεί στη λίστα για τους επόμενους δύο αγώνες σε Champions ή Europa League (πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου).