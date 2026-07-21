Σε διαδικασία αναβάθμισης του «Αμμόχωστος» η Νέα Σαλαμίνα - Οι εργασίες που έγιναν και οι εκκρεμότητες

Ανακοίνωση εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Νέας Σαλαμίνας, μέσω της οποίας ενημερώνει για την πορεία της διαδικασίας αδειοδότησης του σταδίου «Αμμόχωστος – Επιστροφή» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ενημερώνει τα μέλη και τον φίλαθλο κόσμο του Σωματείου ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης του Σταδίου «Αμμόχωστος – Επιστροφή» για τη νέα αγωνιστική περίοδο, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στους καθιερωμένους ελέγχους και κατέγραψαν συγκεκριμένες εισηγήσεις και υποδείξεις, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση που προέκυψε από τους σχετικούς ελέγχους, οι βασικές εισηγήσεις αφορούν:

1. Την αναβάθμιση του Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης (CCTV).

2. Τη μετατροπή συγκεκριμένων εισόδων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

3. Την αρίθμηση των θέσεων στις κερκίδες και τον διαχωρισμό των επιμέρους τμημάτων του σταδίου.

4. Τον έλεγχο της καταλληλότητας του στεγάστρου από εξειδικευμένους μηχανικούς.

Από την πρώτη στιγμή που το Σωματείο μας έλαβε τις εισηγήσεις και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, προχώρησε άμεσα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων βελτιωτικών παρεμβάσεων, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαχρονική του δέσμευση για τη συνεχή αναβάθμιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του Σταδίου «Αμμόχωστος – Επιστροφή».

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε τελικό στάδιο τα ακόλουθα:

• Αναβάθμιση του Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης (CCTV): Έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη τεχνική μελέτη και εντός της εβδομάδας αναμένεται η κατακύρωση του έργου στον επιτυχόντα προσφοροδότη. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.

• Μετατροπή εισόδων: Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στις εισόδους του Σταδίου, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων και τις υποδείξεις της Αστυνομίας, έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

• Αρίθμηση και διαχωρισμός κερκίδων: Οι σχετικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων 15 ημερών.

• Στέγαστρο Σταδίου: Έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί η σχετική μελέτη από αδειούχο πολιτικό μηχανικό, η οποία επιβεβαιώνει την καταλληλότητατου στεγάστρου.

Παράλληλα, ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις της διαδικασίας αδειοδότησης, το Σωματείο μας προχώρησε, με αποκλειστική δική του χρηματοδότηση, στην υλοποίηση σημαντικών έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη:

1. Πλήρης αναβάθμιση όλων των αποδυτηρίων του Σταδίου, καθώς και της εξόδου των ποδοσφαιριστών, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της εικόνας και της ασφάλειας των αθλητών.

2. Πλήρης αναβάθμιση του φωτισμού του Σταδίου.

3. Δημιουργία νέας, σύγχρονης αίθουσας δημοσιογραφικών διασκέψεων, η οποία θα αναβαθμίσει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η ολοκλήρωση όλων των πιο πάνω έργων θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας του Σταδίου, στην αναβάθμιση των συνθηκών για τους αθλητές, τους φιλάθλους και τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και στην αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή των αγώνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την πλήρη στήριξή του στο έργο της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων και όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων προς όφελος της ασφάλειας όλων.

Την ίδια στιγμή, θεωρούμε ότι έχει πλέον ωριμάσει η ανάγκη για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πενταετούς στρατηγικού σχεδίου αναβάθμισης των σταδίων, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα επιτρέψει στα Σωματεία να γνωρίζουν εγκαίρως τις απαιτήσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν ορθολογικά τα αναγκαία έργα, να εξασφαλίζουν έγκαιρα την απαιτούμενη χρηματοδότηση και να προχωρούν στην υλοποίησή τους μέσα σε ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα χρονοδιαγράμματα.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται το φαινόμενο να απαιτείται κάθε καλοκαίρι η ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, γεγονός που πολλές φορές δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες τόσο στα Σωματεία όσο και στους αρμόδιους φορείς.

Ως ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις υποδομές μας, με γνώμονα την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη συνεχή αναβάθμιση του Σταδίου «Αμμόχωστος – Επιστροφή», ώστε να προσφέρουμε στους φιλάθλους, στους αθλητές και σε όλους τους εμπλεκόμενους ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.