Προβάρει τα γαλαζοκίτρινα του ΑΠΟΕΛ ο Αντονίν Μπάρακ

Προ των πυλών στον ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Αντονίν Μπάρακ!

Πρόκειται για 31χρονο μεσοεπιθετικό ο οποίος βρισκόταν στα... ψηλά της λίστας των γαλαζοκιτρίνων για την ενίσχυση της εν λόγω γραμμής.

Ο Τσέχος διαθέτει εμπειρίες από την πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, καθώς μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Ουντινέζε, Λέτσε, Ελλάς Βερόνα και Φιορεντίνα. Μάλιστα, ανήκει στην τελευταία όμως παραχωρείται δανεικός τα τελευταία χρόνια. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Σαμπντόρια, με την οποία κατέγραψε 28 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Ο Μπαράκ φαίνεται πως προκρίνει τη μετακίνηση του στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, κι έτσι οι εξελίξεις δεν θα αργήσουν να προκύψουν.