Σέντρα σε... τρία μέρη στο Conference League με 78 ομάδες

78 ομάδες ...ρίχνονται στη μάχη της Β' προκριματικής φάσης του Conference League. Σε ένα προγραμμα απλωμένο σε τρεις ημέρες, ξεκινώντας απόψε (τρία ματς), συνεχίζοντας αύριο (έξι παιχνίδια) και ολοκληρώνοντας αυτό το πρώτο μέρος την Πέμπτη (23/7) με ακομα τριάντα συναντήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στη Ουγγαρία.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων:

Τρίτη 21/7

Γκέτεμποργκ (Σουηδία) - Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 20:00

Φλοριάνα (Μάλτα)-Ντρίτα (Κόσοβο) 20:30

Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) -Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) 21:15

Τετάρτη 22/7

Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) - Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 19:00

Μποχίμιαν (Ιρλανδία) - Μπαλκάνι (Κόσοβο) 20:00

Μπασακσεχίρ (Τουρκία) - Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 20:40

Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία)-Ρίγα FC (Λετονία) 21:00

Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) - ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία) 21:30

Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (Σερβία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 22:00

Πέμπτη 23/7

Μαλίσεβα (Κόσοβο)- Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 17:30

Λιέπαγια (Λετονία) - Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 18:00

Αλασκέρτ (Αρμενία)- Κλουζ (Ρουμανία) 18:00

Πανεβέζις (Λιθουανία) - Τόμπολ (Καζακστάν) 18:30

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) 19:00

Ελσίνκι (Φινλανδία) - Κοουλρέιν (Βόρεια Ιρλανδία) 19:00

Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία) - Πιούνικ (Αρμενία) 19:00

Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) - Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 19:00

Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) - Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) 19:00

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 19:30

RFS (Λετονία) - Βέστρι (Ισλανδία) 19:30

Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Βαλέτα (Μάλτα) 19:30

Ντατς 1904 (Σλοβακία)- Βελέζ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 19:30

Βίτεμπσκ (Λευκορωσία)- Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) 20:00

ΓΚΑΪΣ (Σουηδία) - Νόρντζελαντ (Δανία) 20:00

Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία) - Μπραν (Νορβηγία) 20:00

Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία) - Νόα (Αρμενία) 20:00

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) - Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία) 20:00

ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) - Σιόν (Ελβετία) 20:00

FC Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 20:00

Βαντούζ (Λιχτενστάιν) - Ατλέτικ Κλουμπ ντ'Εσκάλδες (Ανδόρα) 20:30

FCSB (Ρουμανία) - Άουντα (Λετονία) 20:40

Βάραζντιν (Κροατία) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 21:00

Αλουμίνι (Σλοβενία) - Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) 21:00

Πάκσι (Ουγγαρία) - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 21:00

Βοϊβοντίνα (Σερβία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 21:00

Πολισία (Ουκρανία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 21:00

Μπόρατς (Βοσνία)-Πετροκούμπ (Μολδαβία) 21:30

Λουγκάνο (Ελβετία) - Ντουκατζίνι (Κόσοβο) 21:30

Ζίλινα (Σλοβακία) - Κατοβίτσε (Πολωνία) 21:30

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 28,29 και 30 Ιουλίου.

Οι ημερομηνίες:

Κλήρωση Αγώνες

1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 9&16 Ιουλίου

2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 23&30 Ιουλίου

3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 6&13 Αυγούστου

Play-offs 3 Αυγούστου 20&27 Αυγούστου

League Phase 28 Αυγούστου 15 Οκτωβρίου -17 Δεκεμβρίου

Οι αγώνες στην league phase του Conference League 2026/27:

Αγώνας 1: 15 Οκτωβρίου 2026

Αγώνας 2: 22 Οκτωβρίου 2026

Αγώνας 3: 5 Νοεμβρίου 2026

Αγώνας 4: 26 Νοεμβρίου 2026

Αγώνας 5: 10 Δεκεμβρίου 2026

Αγώνας 6: 17 Δεκεμβρίου 2026

Νοκ άουτ Playoffs 15 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου

Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου

Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου

Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου&6 Μαΐου

Ο τελικός του Conference League 2026/27 θα διεξαχθεί στο Beşiktaş Park, που φιλοξένησε τον τελικό Europa League 2026. Είναι το υπερσύγχρονο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, με χωρητικότητα 37.500 θέσεις.

Βρίσκεται στην περιοχή Μπεσίκτας, ακριβώς δίπλα στο Παλάτι Dolmabahçe.

Διαθέτει 147 σουίτες, 2.100 θέσεις VIP και είναι το πρώτο «έξυπνο» στάδιο της Τουρκίας με προηγμένες τεχνολογικές υποδομές.

Εκτός από το τρόπαιο του Conference League, οι νικητές του 2025/26 κερδίζουν επίσης μια θέση στη φάση του Europa League 2026/27, εάν δεν έχουν προκριθεί μέσω της εγχώριας διοργάνωσης.