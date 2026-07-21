ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σέντρα σε... τρία μέρη στο Conference League με 78 ομάδες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σέντρα σε... τρία μέρη στο Conference League με 78 ομάδες

Δείτε όλες τις ημερομηνίες

78 ομάδες ...ρίχνονται στη μάχη της Β' προκριματικής φάσης του Conference League. Σε ένα προγραμμα απλωμένο σε τρεις ημέρες, ξεκινώντας απόψε (τρία ματς), συνεχίζοντας αύριο (έξι παιχνίδια) και ολοκληρώνοντας αυτό το πρώτο μέρος την Πέμπτη (23/7) με ακομα τριάντα συναντήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στη Ουγγαρία.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων:

Τρίτη 21/7

Γκέτεμποργκ (Σουηδία) - Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 20:00

Φλοριάνα (Μάλτα)-Ντρίτα (Κόσοβο) 20:30

Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) -Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) 21:15

Τετάρτη 22/7

 

Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) - Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 19:00

 

Μποχίμιαν (Ιρλανδία) - Μπαλκάνι (Κόσοβο) 20:00

 

Μπασακσεχίρ (Τουρκία) - Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 20:40

 

Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία)-Ρίγα FC (Λετονία) 21:00

 

Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) - ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία) 21:30

 

Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (Σερβία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 22:00

 

 

Πέμπτη 23/7

 

Μαλίσεβα (Κόσοβο)- Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 17:30

 

Λιέπαγια (Λετονία) - Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 18:00

 

Αλασκέρτ (Αρμενία)- Κλουζ (Ρουμανία) 18:00

 

Πανεβέζις (Λιθουανία) - Τόμπολ (Καζακστάν) 18:30

 

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) 19:00

 

Ελσίνκι (Φινλανδία) - Κοουλρέιν (Βόρεια Ιρλανδία) 19:00

 

Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία) - Πιούνικ (Αρμενία) 19:00

 

Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) - Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 19:00

 

Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) - Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) 19:00

 

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 19:30

 

RFS (Λετονία) - Βέστρι (Ισλανδία) 19:30

 

Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Βαλέτα (Μάλτα) 19:30

 

Ντατς 1904 (Σλοβακία)- Βελέζ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 19:30

 

Βίτεμπσκ (Λευκορωσία)- Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) 20:00

 

ΓΚΑΪΣ (Σουηδία) - Νόρντζελαντ (Δανία) 20:00

 

Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία) - Μπραν (Νορβηγία) 20:00

 

Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία) - Νόα (Αρμενία) 20:00

 

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) - Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία) 20:00

 

ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) - Σιόν (Ελβετία) 20:00

 

FC Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 20:00

 

Βαντούζ (Λιχτενστάιν) - Ατλέτικ Κλουμπ ντ'Εσκάλδες (Ανδόρα) 20:30

 

FCSB (Ρουμανία) - Άουντα (Λετονία) 20:40

 

Βάραζντιν (Κροατία) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 21:00

 

Αλουμίνι (Σλοβενία) - Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) 21:00

 

Πάκσι (Ουγγαρία) - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 21:00

 

Βοϊβοντίνα (Σερβία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 21:00

 

Πολισία (Ουκρανία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 21:00

 

Μπόρατς (Βοσνία)-Πετροκούμπ (Μολδαβία) 21:30

 

Λουγκάνο (Ελβετία) - Ντουκατζίνι (Κόσοβο) 21:30

 

Ζίλινα (Σλοβακία) - Κατοβίτσε (Πολωνία) 21:30

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 28,29 και 30 Ιουλίου.

Οι ημερομηνίες:

Κλήρωση Αγώνες

1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 9&16 Ιουλίου

2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 23&30 Ιουλίου

3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 6&13 Αυγούστου

Play-offs 3 Αυγούστου 20&27 Αυγούστου

League Phase 28 Αυγούστου 15 Οκτωβρίου -17 Δεκεμβρίου

Οι αγώνες στην league phase του Conference League 2026/27:

Αγώνας 1: 15 Οκτωβρίου 2026

Αγώνας 2: 22 Οκτωβρίου 2026

Αγώνας 3: 5 Νοεμβρίου 2026

Αγώνας 4: 26 Νοεμβρίου 2026

Αγώνας 5: 10 Δεκεμβρίου 2026

Αγώνας 6: 17 Δεκεμβρίου 2026

Νοκ άουτ Playoffs 15 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου

Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου

Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου

Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου&6 Μαΐου

Ο τελικός του Conference League 2026/27 θα διεξαχθεί στο Beşiktaş Park, που φιλοξένησε τον τελικό Europa League 2026. Είναι το υπερσύγχρονο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, με χωρητικότητα 37.500 θέσεις.

Βρίσκεται στην περιοχή Μπεσίκτας, ακριβώς δίπλα στο Παλάτι Dolmabahçe.

Διαθέτει 147 σουίτες, 2.100 θέσεις VIP και είναι το πρώτο «έξυπνο» στάδιο της Τουρκίας με προηγμένες τεχνολογικές υποδομές.

Εκτός από το τρόπαιο του Conference League, οι νικητές του 2025/26 κερδίζουν επίσης μια θέση στη φάση του Europa League 2026/27, εάν δεν έχουν προκριθεί μέσω της εγχώριας διοργάνωσης.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κάτοικος... Πολεμιδιών ο Τζαντ Σμάιρα

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε Γκαρσία και Ντε Μάρκο η Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Μουντιάλ 2030: Η διπλή νέα πρόκληση της Ισπανίας, από τη Βραζιλία του Πελέ στη Γαλλία του Ζιντάν

World Cup 2026

|

Category image

Με Νεγκό και Ντιονί η αποστολή της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η κυριαρχία της Premier League σε παίκτες και χρόνο στο Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Το έκανε με... αποδείξεις ο Νίκος Παπαδόπουλος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ζωηρό ενδιαφέρον για τον Λαπόρτ από την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην ΑΕΛ και επίσημα ο Μπρούνο Αλμέιδα!

ΑΕΛ

|

Category image

Έχει συνηθίσει στα... δύσκολα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην Πολωνία ο Καλούλου - Νέο φιλικό για τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έτοιμη η Ομόνοια για την πρώτη μάχη, τετ-α-τετ με τον Μπεργκ ο Ντιονί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο Χονγκ Κονγκ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κανένα θέμα Γκοτσολεϊσβίλι στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Υπό στενή παρακολούθηση ο Μασέκο - Τα δεδομένα και η ΑΕΛ που... καραδοκεί

ΑΕΛ

|

Category image

Παρέδες: «Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος της καλύτερης εθνικής ομάδας της Αργεντινής στην ιστορία»

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη