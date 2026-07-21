«Βόμβες» Ζλάταν μετά τον τελικό του Μουντιάλ

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος ούτε ως σχολιαστής. Ο Σουηδός θρύλος του ποδοσφαίρου, που βρέθηκε στο FOX Sports για την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σχολίασε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα όσα ακολούθησαν τον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Η ένταση μετά το σφύριγμα της λήξης και το επεισόδιο ανάμεσα στον Λεάντρο Παρέδες και παίκτες της Ισπανίας προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Ζλάταν, ο οποίος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του και έδωσε μία από τις χαρακτηριστικές ατάκες που τον έχουν κάνει διάσημο.

«Ο Παρέδες μπορεί να χαίρεται που δεν υπάρχει παίκτης σαν εμένα στο γήπεδο. Αν ήμουν εκεί, θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι και θα είχα αποβληθεί. Είναι έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους του. Δεν ξέρω τι έκαναν οι Ισπανοί παίκτες. Απλώς παρακολουθούσαν ενώ ένας άλλος παίκτης χτυπάει έναν συμπαίκτη του», τόνισε χαρακτηριστικά

Ο άλλοτε σούπερ σταρ της Μίλαν, της Παρί Σεν Ζερμέν, της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς αποθέωσε την Ισπανία για την παρουσία της στη διοργάνωση και υποστήριξε ότι ο τελικός δικαίωσε την καλύτερη ομάδα.

«Το ποδόσφαιρο κέρδισε. Ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο η Ισπανία, ο τρόπος που έπαιξε σε αυτό το τουρνουά. Όταν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, αυτό θέλεις να δεις. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε ένα σουτ προς την εστία. Η καλύτερη άμυνα του τουρνουά ήταν η Ισπανία, και η ομάδα που έπρεπε να είχε κερδίσει κέρδισε. Με ρώτησαν πριν από το τουρνουά, και είπα ότι η Ισπανία θα κέρδιζε. Όταν λέω πράγματα, συμβαίνουν», ανέφερε.