Πάνω από 7000 διαρκείας η Ομόνοια!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ενημέρωση από τους πρωταθλητές
Η Ομόνοια ενημερώνει για την πορεία διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας περιόδου.
Έχουμε ξεπεράσει τις 7000 Εισιτήρια Διαρκείας!— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) July 21, 2026
Υπενθυμίζουμε πως μέχρι τις 27 Ιουλίου μπορούν να γίνουν μόνο ανανεώσεις Εισιτηρίων Διαρκείας.
ℹ️ Όλες οι πληροφορίες για τα χρονοδιαγράμματα και τη διάθεση Εισιτηρίων Διαρκείας 2026-27: https://t.co/8bzofokF3A
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΑΟΣ! ☘️ pic.twitter.com/PdIZnowoO4