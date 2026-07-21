Μουντιάλ 2030: Προκαλεί ήδη... σάλο και καταγράφει ρεκόρ

Tο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι ήδη ιστορία, ενώ εκείνο που ακολουθεί το 2030 ήδη προκαλεί σάλο. Και καταγράφει ρεκόρ.

Σε τέσσερα χρόνια, οι εθνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά για να προσπαθήσουν να αποσπάσουν τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία, και θα το κάνουν για πρώτη φορά στην ιστορία σε τρεις διαφορετικές ηπείρους και σε έξι χώρες. Ίσως και με συμμετοχή 64 ομάδων αντί των 48 που παρουσιάστηκαν-επίσης για πρώτη φορά- στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 έχει...απονεμηθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, χωρίζοντας το τουρνουά μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επόμενη διοργάνωση συμπίπτει με την εκατονταετηρίδα του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA αποφάσισε να επεκτείνει τους αγώνες σε τρεις επιπλέον χώρες, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Ένας φόρος τιμής στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στην Ουρουγουάη.

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι έξι εθνικές ομάδες έχουν ήδη προκριθεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, εξηγεί η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Ιταλίας calcioefinanza.

Η FIFA έχει ήδη εξηγήσει ότι «Το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ισπανία, ως διοργανώτριες του τουρνουά, και η Ουρουγουάη, η Αργεντινή και η Παραγουάη, ως διοργανώτριες των εορτασμών της εκατονταετηρίδας, θα προκριθούν αυτόματα εντός των θέσεων που έχουν οριστεί από τις αντίστοιχες συνομοσπονδίες τους».

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 θα προσαρμοστεί μοναδικά για να παρέχει στις ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες εορτασμού της εκατονταετηρίδας επιπλέον και επαρκή χρόνο μεταξύ των αγώνων για να ταξιδέψουν, να ξεκουραστούν, να προσαρμοστούν και να προετοιμαστούν.

Το πρόγραμμα επιτρέπει περίπου 11-12 ημέρες ταξιδιού και ανάπαυσης πριν από τον δεύτερο αγώνα των έξι ομάδων που αγωνίζονται στη Νότια Αμερική, και περίπου 5-6 ημέρες ταξιδιού και ανάπαυσης για τις άλλες έξι αντιπάλους του ομίλου και όλες τις άλλες συμμετέχουσες ομάδες.

Οι τρεις αγώνες που θα διεξαχθούν στη Νότια Αμερική θα διεξαχθούν λίγες ημέρες νωρίτερα από τους επίσημους εναρκτήριους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι ακόλουθες είναι οι βασικές ημερομηνίες που μελέτησε η FIFA:

Σάββατο-Κυριακή, 8-9 Ιουνίου 2030: Τελετή εορτασμού εκατονταετηρίδας και οι πρώτοι αγώνες της Ουρουγουάης στο Μοντεβιδέο της Αργεντινής εντός έδρας και της Παραγουάης εντός έδρας.

Πέμπτη-Παρασκευή, 13-14 Ιουνίου 2030: Τελετή έναρξης και εναρκτήριοι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030.

Σάββατο-Κυριακή, 15-16 Ιουνίου 2030: Πρώτοι αγώνες των υπόλοιπων ομάδων των ομίλων: Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη.

Παρασκευή-Σάββατο, 21-22 Ιουνίου 2030: Δεύτερος αγώνας όλων των ομάδων των ομίλων: Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη.

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2030: Τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030.