Συνεχίζεται το ταξίδι με 14 αγώνες στο Champions League

Συνεχίζεται, με 14 αγώνες (11 απόψε και τρεις αύριο) της Β' προκριματικής φάσης, το ...ταξίδι στο Champions league 2026/27.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων:

Τρίτη 21/7

Μίαλμπι (Σουηδία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 19:00

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Κουόπιο (Φινλανδία) 19:00

Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία)- Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 19:00

Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) - Σλοβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) 19:00

Άαρχους (Δανία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 20:00

Τουν (Ελβετία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 21:00

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) 21:00

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Χαρτς (Σκωτία) 21:30

Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)- Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 21:45

Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 22:00

Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία)- Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 22:00

Τετάρτη 22/7

Ομόνοια (Κύπρος) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 20:00

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) -Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 20:30

Εγκνατία (Αλβανία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 22:00

Οι ρεβάνς θα γίνουν 28 και 29 Ιουλίου.

Τα...κομμάτια του παζλ της League Phase

Είκοσι εννέα (29) ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη League phase του Champions League 2026/27 και οι υπόλοιπες επτά θέσεις θα συμπληρωθούν μέσω των προκριματικών. Εκεί όπου θα αγωνιστούν δύο ελληνικές ομάδες.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα playoffs (κλήρωση 3/8 και αγώνες 18/19 και 25/26-8) και ο Ολυμπιακός, ο οποίος «ανοίγοντας» το δώρο της Άστον Βίλα (κατάκτηση του Europa League και 4η στην Premier League), θα ξεκινήσει από τον 3ο προκριματικό (κλήρωση 20/7 και αγώνες 4/5 και 11/8) και όχι από τον 2ο, με αντίπαλο την Ναϊμέγκεν.

Η Αγγλία και η Ισπανία κέρδισαν τις δύο επιπλέον θέσεις (European Performance Spots) χάρη στην κορυφαία βαθμολογία των συλλόγων τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με αυτές να τις παίρνουν Λίβερπουλ και Μπέτις αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι η Σαχτάρ Ντονέτσκ και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήραν απευθείας εισιτήριο ως αναπληρώσεις των κατόχων του Champions League και Europa League αντίστοιχα, καθώς οι ομάδες που διεκδικούν αυτούς τους τίτλους έχουν ήδη προκριθεί μέσω των εγχώριων πρωταθλημάτων τους.

Αυτές είναι οι ομάδες με απευθείας πρόκριση στη League Phase: Αγγλία (5) : Άστον Βίλα, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ Ισπανία (5) : Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπέτις Γερμανία (4) : Μπάγερν Μονάχου, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λειψία, Στουτγκάρδη Ιταλία (4) : Ίντερ, Νάπολι, Ρόμα, Κόμο Γαλλία (3) : Παρί Σεν Ζερμέν, Λανς, Λιλ Ολλανδία (2) : PSV Αϊντχόφεν, Φέγενορντ Πορτογαλία (2): Πόρτο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Βέλγιο (1) : Κλαμπ Μπριζ Τσεχία (1) : Σλάβια Πράγας Τουρκία (1) : Γαλατασαράι Ουκρανία (1) : Σαχτάρ Ντονέτσκ

Αυτές είναι οι ημερομηνίες κληρώσεων-αγώνων του Champions League 202/27:

Φάση Ημερ. Κλ. Ημερ. Αγ. 1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 7-8&14-15 Ιουλίου 2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 21-22&28-29 Ιουλίου 3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 4-5&11 Αυγούστου Play-offs 3 Αυγούστου 18-19&25-26 Αυγούστου League Phase 27 Αυγούστου 8 Σεπτεμβρίου 2026- 27 Ιανουαρίου 2027 Νοκ άουτ Playoffs 29 Ιανουαρίου 16-17&23-24/ Φερβρουρίου Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 9-10&16-17 Μαρτίου Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 6-7&13-14 Απριλίου Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 27-28 Απριλίου & 4-5 Μαΐου Τελικός-5 Ιουνίου 2027 (Μαδρίτη, Metropolitano)