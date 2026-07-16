Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για τη ρεβάνς Ζίλινα – Χάιντουκ Σπλιτ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με ανταγωνιστικές αποδόσεις υποδέχεται η Stoiximan τους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου στη ρεβάνς του πρώτου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League, ανάμεσα στη Ζίλινα και τη Χάιντουκ Σπλιτ, που διεξάγεται απόψε στις 21:30. Η Χάιντουκ Σπλιτ έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη της με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι, ενώ η ομάδα που θα εξασφαλίσει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο την κυπελλούχο Κύπρου, Πάφο FC.

Η Stoiximan προσφέρει το ενδεχόμενο νίκης της Ζίλινα με απόδοση 3.00, την ισοπαλία στα 3.45 και τη νίκη της Χάιντουκ Σπλιτ στα 2.20.

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Στην αγορά της πρόκρισης, η Ζίλινα προσφέρεται στα 13.50 για πρόκριση στην κανονική διάρκεια, στα 26.00 στην παράταση και στα 22.00 στα πέναλτι, ενώ η Χάιντουκ Σπλιτ βρίσκεται στο 1.11 για πρόκριση στην κανονική διάρκεια, στα 20.00 στην παράταση και στα 22.00 στα πέναλτι.

Τέλος, στην αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι», το 0-1 προσφέρεται στο 1.80, το 1-0 στα 2.20, το 1-1 στα 2.32, το 0-2 στα 3.70, το 1-2 στα 3.90, το 2-1 στα 4.65, το 2-0 στα 5.20, το 2-2 στα 6.90 και το 3-3 στα 35.00.

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