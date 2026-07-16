Βγήκαν στους δρόμους στην Αργεντινή για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ
ΓΗΠΕΔΟ
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Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του ημιτελικού με την Αγγλία και την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκατομμύρια Αργεντινοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν.
Γλέντι στην Αργεντινή μετά τη νίκη επί της Αγγλίας στο ημιτελικό και την πρόκριση της «αλμπισελέστε» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για δεύτερη σερί κι έβδομη συνολικά φορά στην ιστορία της. Οι φίλοι της παγκόσμιας πρωταθλήτριας έστησαν πανηγύρι κι αυτό αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το πρωί.
Το κορυφαίο σημείο συνάντησης ήταν ο «Οβελίσκος» στο Μπουένος Άιρες.
🇦🇷 ARGENTINA: todos al Obelisco— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2026
🏴 INGLATERRA: go home pic.twitter.com/biZ81nIA9g
Miles y miles de argentinos camino al Obelisco en lo que va a ser una noche histórica atrás de esta Victoria ante Inglaterra. pic.twitter.com/eJGEf3JguY— Braian Villagra 🇦🇷 (@BraianlVillagra) July 15, 2026
🔴 #URGENTE | ARGENTINA FINALISTA— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2026
Miles de almas al Obelisco de Buenos Aires para las celebraciones históricas después del triunfo ante Inglaterra. pic.twitter.com/JPCAy74SSZ
sport-fm.gr