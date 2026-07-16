«Συστήνεται» με πόλο έλξης το... νέο «αίμα»

Ο Απόλλωνας «συστήνεται» απόψε (19:30) μπροστά στο κοινό του, απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, και θα διαφανεί σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο ετοιμότητας, λίγες μέρες πριν το πρώτο ραντεβού στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του β' προκριματικού γύρου του Conference League. Ο αντίπαλός του θα «κλειδώσει» τα μεσάνυκτα αφού ο αγώνας Βίρτους (Σαν Μαρίνο) - Ντίλα Γκόρι (Γεωργία), θα ξεκινήσει στις 22:00. Οι φιλοξενούμενοι, μετά το 3-1 του πρώτου αγώνα, έχουν τον πρώτο λόγο.

Τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ δεν είναι πολλά, όμως πάντα αποτελούν πόλο έλξης για τον φίλαθλο κόσμο. Αποκτήθηκαν οι Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης, Λεωνίδας Κονομής, Άγγελος Ανδρέου, Αντρέας Αθανασίου και Άλεν Όζμπολτ ενώ νέο πρόσωπο είναι και ο Κόνορ Γκόλτσον. Ωστόσο, ο τελευταίος περνάει μία δοκιμασία με την υγεία του και δεν θα είναι παρών. Ο Ερνάν Λοσάδα είδε την ομάδα του στην Ολλανδία να βγάζει θετική εικόνα, κυρίως στο μεσοαμυντικό κομμάτι αφού σε τρία φιλικά δεν παραβιάστηκε η εστία. Θα ήθελε να δει, όμως, βελτίωση μεσοεπιθετικά, αν και ακόμη δεν μπήκαν στην… εξίσωση ο Όζμπολτ αλλά και ο Γκάρι Ροντρίγκες, που ήταν στο Μουντιάλ.