Ρομέρο για Νέβιλ: «Ελπίζω όταν αποσυρθώ, να μην είμαι τόσο ηλίθιος όσο αυτός»

Αίσθηση είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του Γκάρι Νέβιλ πριν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, όταν ο παλαίμαχος παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αναφέρει πως το δίδυμο Ρομέρο-Λισάντρο Μαρτίνες χαρίζει ένα γκολ ανά αγώνα.

«Έχουν τους Κριστιάν Ρομέρο και Λισάντρο Μαρτίνες, ένα δίδυμο κεντρικών αμυντικών που ''χαρίζει'' ένα γκολ ανά αγώνα. Τους αποκαλώ το καλύτερο-χειρότερο δίδυμο στόπερ στον κόσμο, διότι κατά διαστήματα είναι εξαιρετικοί, αλλά μέσα σε μια στιγμή περνούν από το κορυφαίο επίπεδο στο... γελοίο», είχε τονίσει ο Νέβιλ, με τους Ρομέρο και Λισάντρο να μην... ξεχνούν τις δηλώσεις του μετά την πρόκριση της «αλμπισελέστε» στον τελικό.

«Το μόνο που ελπίζω όταν αποσυρθώ, είναι να μην είμαι τόσο ηλίθιος όσο ο Γκάρι Νέβιλ. Ελπίζω στο μέλλον να μην μου βγει να κριτικάρω ή να υποτιμώ κανέναν παίκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρομέρο, ενώ ο αμυντικός της Γιουνάιτεντ πρόσθεσε:

«Είμαστε συνηθισμένοι να μιλάνε συνέχεια οι άνθρωποι για εμάς. Φαίνεται ότι το απολαμβάνουν και εμείς απαντάμε σε αυτό στο γήπεδο».

sport-fm.gr