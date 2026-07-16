Πατά γκάζι στην «τζενεράλε»

Οι πράσινοι θα τεθούν αντιμέτωποι με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος αποχώρησε προ μηνών από το στρατόπεδο της ομάδας. Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές του θα παρουσιαστούν μπροστά από τον κόσμο τους, σχεδόν δύο μήνες αφού γιόρτασαν όλοι μαζί την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος, με στόχο για μια νέα αρχή, ακόμη καλύτερη από την προηγούμενη. Η παρουσία της Ομόνοιας στο Champions League έχει εκτοξεύσει τον ενθουσιασμό καθώς η προοπτική πρόκρισης στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αποτελεί τεράστιο δέλεαρ για την ομάδα της πρωτεύουσας.

Στο αποψινό παιχνίδι, ο Νορβηγός τεχνικός αναμένεται πως θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που θα αρχίσουν και στο επίσημο παιχνίδι της Τετάρτης (22/07, 20:00), όμως δεν θα φανερώσει όλες τις... αρετές και τα ατού που δούλεψαν όλοι μαζί στην προετοιμασία. Οι Φαμπιάνο, Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετς, Μάρτις, Π. Αντρέου, Μάριτς και Εβάντρο είναι δεδομένοι, αφού αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ομόνοιας. Απ' εκεί και πέρα, οι Μοντνόρ και Κακουλλής είναι οι νεοφερμένοι που θα «κουμπώσουν» στο πλάνο του Μπεργκ.

Η τεχνική ηγεσία των πρασίνων θα διαχειριστεί το αποψινό παιχνίδι με τέτοιο τρόπο, ώστε αφ' ενός να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες και αφετέρου να διατηρηθούν σε εγρήγορση, με ικανοποιητικό αγωνιστικό ρυθμό. Απ' εκεί και πέρα, οι νεαροί που ακολούθησαν το βασικό στάδιο προετοιμασίας θα πάρουν, επίσης, κάποια λεπτά συμμετοχής. Ο Μπεργκ κάτι θα έχει κατά νου ως προς την ανάδειξη νέου... διαμαντιού και μένει να φανεί ποιος θα αρπάξει την ευκαιρία, όπως έπραξε πέρσι το καλοκαίρι ο Π. Αντρέου.

Τα δεδομένα με τους δύο

Απόψε θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό που αφορά τους Τάνκοβιτς και Νεγκό. Ο πρώτος έχασε κάποιες προπονήσεις, όμως το τελευταίο διάστημα ακολουθεί φουλ πρόγραμμα. Αν πάρει λεπτά συμμετοχής στο φιλικό με τον Παναιτωλικό, τότε ίσως να θέτει υποψηφιότητα για να πάρει φανέλα βασικού στο παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης. Βέβαια, το τεχνικό επιτελείο δεν θα ρισκάρει με την περίπτωσή του. Όσον αφορά το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ομόνοιας, ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και δεν αποκλείεται να βρεθεί στον πάγκο απόψε.

Εκπνέει η προθεσμία

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (16/07), η Ομόνοια καλείται να δηλώσει την ευρωπαϊκή της λίστα ενόψει των δύο αναμετρήσεων (22 και 29 Ιουλίου) για τον 2ο προκριματικό του Champions League. Δεν αναμένονται εκπλήξεις, καθώς αφ' ενός δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα και αφετέρου υπάρχει η δυνατότητα αλλαγών μερικά 24ωρα πριν το πρώτο παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε πως για τον 3ο προκριματικό (είτε Champions είτε Europa) υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα αλλαγών.

Νέο όνομα στον... μύλο

Νέο όνομα βρίσκεται από χθες (15/07) στο προσκήνιο, που αφορά την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της Ομόνοιας. Ο λόγος για τον Έντι Σαλσέντο. Πρόκειται για 24χρονο Ιταλό, ο οποίος την προηγούμενη περίοδο αγωνιζόταν στον κυπελλούχο ΟΦΗ. Οι δύο πλευρές -όπως σημειώνουν τα ελλαδικά Μέσα- δεν τα βρήκαν στο οικονομικό κι έτσι ο Σαλσέντο κυκλοφορεί ελεύθερος κι... ωραίος.

Το νεότερο που προέκυψε, είναι πως η περίπτωση του 24χρονου αξιολογήθηκε θετικά από την ομάδα προγραμματισμού των πρασίνων. Αν θα προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις ή όχι, θα το δείξει ο χρόνος. Ο Σαλσέντο άρχισε την καριέρα του από την Τζένοα ενώ διαθέτει εμπειρίες με την πρώτη ομάδα της Ίντερ (δεν έχει καταγράψει κάποια συμμετοχή).