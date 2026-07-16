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Τούχελ: «Δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου, κάναμε από τα καλύτερα παιχνίδια μας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τούχελ: «Δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου, κάναμε από τα καλύτερα παιχνίδια μας»

Οι δηλώσεις του Τόμας Τούχελ μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή.

Κυνικός και δίχως διάθεση να αναλύσει τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στον ημιτελικό με την Αργεντινή ο Τόμας Τούχελ. Ο προπονητής της Αγγλίας, τόνισε ότι δεν μετανιώνει την επιλογή του να... οπισθοχωρήσει την ομάδα του, ενώ συμπλήρωσε ότι το σύνολό του πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις τους στη σεζόν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός: «Ήμασταν τόσο κοντά, αλλά γίναμε πολύ παθητικοί αφού σκοράραμε. Ήμασταν κοντά, αλλά δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε το επίπεδο αφού σκοράραμε. Προς το παρόν, δεν μετανιώνω. Η ομάδα έδωσε τα πάντα και ήμασταν πολύ, πολύ κοντά στο γκολ. Νομίζω ότι άξιζαμε το 1-0. Παίξαμε έναν από τους καλύτερους αγώνες μας, ίσως τον καλύτερο αγώνα υπό αυτές τις συνθήκες. Η ομάδα ήταν κορυφαία. Δεν μπορέσαμε να το πετύχουμε. Προς το παρόν, δεν μετανιώνω.»

Ο προπονητής της Αγγλίας, μιλώντας στο BBC Sport, ρώτησε αν είδαμε την Αγγλία του Τόμας Τούχελ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Δεν ξέρω. Δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση επειδή δεν ξέρω πραγματικά τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είδαμε τη νοοτροπία σε όλο τον αγώνα και τον δυνατό όμιλο. Παίξαμε τους αγώνες όπως ήταν. Παίξαμε εναντίον δυνατών ομάδων στον όμιλο. Είχαμε πολλά χιλιόμετρα, πολλά ταξίδια. Παίζαμε σε υψόμετρο, παίξαμε με δέκα παίκτες, παίξαμε στη ζέστη. Ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο. Απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε έναν πολύ κρίσιμο αγώνα»

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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