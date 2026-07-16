Ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια της Αργεντινής μετά την πρόκριση στον τελικό

Η Αργεντινή πανηγύρισε μία ακόμη ιστορική πρόκριση σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και, όπως ήταν αναμενόμενο, στα αποδυτήρια της «αλμπισελέστε» στήθηκε ένα ξέφρενο πάρτι αμέσως μετά τη λήξη του ημιτελικού με την Αγγλία.

Οι ποδοσφαιριστές του Λιονέλ Σκαλόνι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μετά τη νίκη με 2-1, απολαμβάνοντας μια ακόμη μεγάλη στιγμή με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, τραγουδώντας και χορεύοντας.

🔊🎶 Party time in Argentina dressing room. pic.twitter.com/Qfh41cnquu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

sport-fm.gr