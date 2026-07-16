Με ευρωπαϊκές παραστάσεις αλλά δεν... φοβίζει - Το προφιλ της Καϊράτ

Περνά οριστικά από το Καζακστάν ο δρόμος της Ομόνοιας με προορισμό τ' αστέρια!

Η Καϊράτ είναι η πρώτη αντίπαλος των πρασίνων για τον 2ο προκριματικό του Champions League, από τον οποίο αρχίζει το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ στις 22 Ιουλίου (20:00), ενώ η ρεβάνς στις 29 του ίδιου μήνα στις 18:00.

Η… γνώριμη ομάδα του Καζακστάν (αγωνίστηκε ξανά με κυπριακές ομάδες αλλά και με το «τριφύλλι») ιδρύθηκε 1954 και το ρόστερ της αυτή την περίοδο κοστολογείται στα 12.500.000 ευρώ. Έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα, 10 κύπελλα και 2 Super Cup. Προπονητής της Καϊράτ είναι ο 47χρονος Rafael Urazbakhtin ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας από τον Σεπτέμβριο του 2024. Η ομάδα του Καζακστάν αγωνίζεται στο «Central Stadium», χωρητικότητας περίπου 23.800 φιλάθλων.

«Αστέρια» της ομάδας είναι ο ακραίος αμυντικός Λουίς Μάτα και ο επιθετικός Ζορζίνιο. Μάλιστα, στα αξιοσημείωτα του καλοκαιριού, είναι πως η Καϊράτ προχώρησε στην πώληση του 17χρονου Ντάσταν Σαντμπάεφ, στην Τσέλσι της Premier League (!). Προ ημερών αποκτήθηκε ο 28χρονος Ισπανός επιθετικός Μαρκ Γκουάλ.

Παράλληλα, το πρωτάθλημα του Καζακστάν είναι σε εξέλιξη. Η αντίπαλος των πρασίνων με 18 αγώνες είναι στην 2η θέση (39β.) και στο -1 απο την κορυφή (με παιχνίδι περισσότερο). Πριν την πρώτη αναμέτρηση με την ομάδα του Μπεργκ, θα αναμετρηθεί με την 9η Ατιράου (18/07, 17:00). Μάλιστα, ενδιάμεσα των αγώνων με τους πράσινους θα δώσει παιχνίδι κορυφής με την Ορνταμπάσι (25/07, 17:00).

Τα... είπαν ξανά

Η Καϊράτ είναι γνώριμη στην Ομόνοια! Η ομάδα του Καζακστάν βρέθηκε ξανά στον δρόμο του «τριφυλλιού» και συγκεκριμένα στους ομίλους (με το παλιό δηλαδή φορμάτ) του Conference League. Στις δύο λοιπόν αναμετρήσεις το σκορ ήταν το ίδιο (0-0). Μάλιστα, στο τιμόνι ήταν και πάλι ο Χένινγκ Μπεργκ.

Η Καϊράτ έπαιξε και πρόσφατα με κυπριακή ομάδα. Συγκεκριμένα βρέθηκε στον δρόμο της Πάφου, στις 21 Οκτωβρίου 2025, για την League Phase του Champions League. Και πάλι… χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση (0-0).