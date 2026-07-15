Εξαντλεί τα περιθώρια για το... καλύτερο

Οι επίσημες υποχρεώσεις της Ομόνοιας είναι ελάχιστες μέρες μακριά όμως ο κόσμος της ομάδας αδημονεί περισσότερο για το πώς θα εξελιχθεί το μεταγραφικό πλάνο, καθώς εκκρεμούν τέσσερις σημαντικές προσθήκες. Αυτή όμως που... καίει, αφορά τον κεντρικό επιθετικό. Η φυγή του Ράιαν Μαέ αφήνει μεγάλο κενό, κυρίως ποιοτικό, γι' αυτό και ο αντικαταστάτης του καλείται να μπει στα... παπούτσια του.

Ο Μπεργκ έδειξε πολλές φορές πως διαθέτει τεράστια αποθέματα υπομονής. Είναι διατεθειμένος να περιμένει τον εκλεκτό του μέχρι το παρά πέντε, κι αυτό σημαίνει πως δεν αναμένεται ότι θα κλείσει ποδοσφαιριστή απλά για να... γεμίσει ποσοτικά το ρόστερ του.

Το όνομα του Πέτκοβιτς και η φημολογία -κυρίως σε παρασκηνιακό επίπεδο αφού δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από την ομάδα της πρωτεύουσας- που αφορά τον Ιωάννη Πίττα, είναι περιπτώσεις που φανερώνουν πως ο πήχης έχει μπει... ψηλά. Ο Νορβηγός τεχνικός θέλει μια επιλογή που θα έχει αφενός το εύκολο γκολ και αφετέρου θα κουμπώσει στον τρόπο παιχνιδιού των πρασίνων.

Η διοίκηση της Ομόνοιας άναψε το πράσινο φως για την υπέρβαση -στο πλαίσιο που της επιτρέπεται ώστε να μην χαλάσουν οι ισορροπίες- και σε αυτό το... μονοπάτι κινείται. Οι Ταραπουλούζης και Μπεργκ παλεύουν για την καλύτερη δυνατή επιλογή ώστε να αφιχθεί στο Γέρι όσο το δυνατό πιο σύντομα. Απ' εκεί και πέρα, βρίσκονται επίσης σε πρώτο πλάνο ο κεντρικός αμυντικός, ο τερματοφύλακας και ο μεσοεπιθετικός.