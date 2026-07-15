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ΒΙΝΤΕΟ: Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Καϊράτ και πρώτο «εμπόδιο» για την Ομόνοια στο Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Καϊράτ και πρώτο «εμπόδιο» για την Ομόνοια στο Champions League

Δύο στα δύο για την ομάδα από το Καζακστάν.

Με αντίπαλο την Καϊράτ θα αρχίσει το ταξίδι της Ομόνοιας στο Champions League. 

Oι πράσινοι θα μπουν στον... χορό από τον 2ο προκριματικό γύρο και θα κληθούν να παίξουν με την ομάδα από Καζακστάν, η οποία απέκλεισε την Σουτιέσκα. Μετά το 2-1 στην έδρα της, επικράτησε με 2-0 και στο Μαυροβούνιο, με τον Μπεπολάτ στο 68ο λεπτό και το Ζορζίνιο στο 82΄ (πέναλτι), να ορίζουν την τύχη της ρεβάνς. Στο 79΄ οι γηπεδούχοι έμειναν και με δέκα παίκτες. Oυσιαστικά επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά αφού ήταν το φαβορί με το που έγινε η κλήρωση. 

Ο πρώτος αγώνας της Ομόνοιας με την Καϊράτ είναι ορισμένος για την προσεχή Τετάρτη (22/07) στις 20:00 το βράδι ενώ ο επαναληπτικός θα γίνει στις 29 Ιουλίου στις 18:00 το απόγευμα.

Η Καϊράτ είναι γνώριμη στην Ομόνοια. Βρέθηκε ξανά στον δρόμο του «τριφυλλιού» και συγκεκριμένα στους ομίλους (με το παλιό δηλαδή φορμάτ) του Conference League. Στις δύο λοιπόν αναμετρήσεις το σκορ ήταν το ίδιο (0-0). Μάλιστα, στο τιμόνι ήταν και πάλι ο Χένινγκ Μπεργκ.

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