Ανακοίνωσε δύο νεαρούς η ΑΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μεταγραφική ενίσχυση με φόντο το μέλλον για την ΑΕΛ η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών
Αναλυτικά:
Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την απόκτηση των νεαρών ποδοσφαιριστών Jayden Peti Peti και Abdoul Fatha Tinde Teribe, οι οποίοι υπέγραψαν συμβόλαια συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2029.Ο Jayden Peti Peti (26/04/2008) είναι Γάλλος μέσος και προέρχεται από την Ακαδημία της LOSC Lille, ενώ ο Abdoul Fatha Tinde Teribe (04/06/2007) από την Μπουρκίνα Φάσο, αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή και προέρχεται από την Ακαδημία της AIK Fotboll.Καλωσορίζουμε τους ποδοσφαιριστές στη μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.Γραφείο Τύπου & ΕπικοινωνίαςAEL FC LTD