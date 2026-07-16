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Η στιγμή που ο Πίκφορντ πιάνει τα γεννητικά του όργανα μετά το γκολ του Γκόρντον-Η απάντηση του Ρομέρο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η στιγμή που ο Πίκφορντ πιάνει τα γεννητικά του όργανα μετά το γκολ του Γκόρντον-Η απάντηση του Ρομέρο

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αγγλίας, Τζόρνταν Πίκφορντ πανηγύρισε το γκολ, πιάνοντας τα γεννητικά του όργανα και πήρε «απάντηση» από τον Ρομέρο στο 1-1 της Αργεντινής

Ενας ημιτελικός γεμάτος ένταση και πάθος ήταν αυτός του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Οι δύο ομάδες γνώριζαν ότι διακυβεύονταν πολλά και ότι στην ιστορικής σημασίας αναμέτρηση κανείς δεν έπρεπε να φύγει χαμένος.

Οι προκλήσεις και οι ακραίες αντιδράσεις ήταν αρκετές, με τους Τζόρνταν Πίκφορντ, Κρίστιαν Ρομέρο να πρωταγωνιστούν σε κάποιες εξ αυτών.

Όταν η Αγγλία άνοιξε το σκορ με τον Γκόρντον στο 55' ο τερματοφύλακας των «τριών λιονταριών» γύρισε πρόσωπο στην εστία και πανηγύρισε, πιάνοντας τα γεννητικά του όργανα. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να προκαλέσει τους οπαδούς της «αλμπισελέστε».

Η «απάντηση» ήρθε στο 85'. Η Αργεντινή έφερε το ματς στα ίσα με τον Έντσο Φερνάντεζ και ο Κρίστιαν Ρομέρο έτρεξε προς τον Πίκφορντ για να πανηγυρίσει μπροστά στο πρόσωπό του. Με τον τρόπο αυτό απάντησε στην προηγούμενη αντίδραση του γκολκίπερ της Εθνικής Αγγλίας.

Ο Πίκφορντ, πάντως, είχε κόντρα και με τον Αλέξις Μακ Άλιστερ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όταν ο Αργεντινός έχασε μια ευκαιρία ο τερματοφύλακας των Άγγλων έριξε ένα κοροϊδευτικό βλέμμα στον μέσο της Λίβερπουλ.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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