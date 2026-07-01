Η Τσέλιε άνοιξε τον… δρόμο για την Ομόνοια

Άνοιξε ο δρόμος για την ένταξη του Ζαν Κάρνιτσνικ στην Ομόνοια.

Ο διαφαινόμενος εκλεκτός του Χένινγκ Μπεργκ για τον δεξί άκρο της άμυνας, έμεινε ελεύθερος πριν από λίγες ώρες από τη Τσέλιε, γεγονός που… εξαφανίζει κάθε εμπόδιο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με τους πράσινους.

Ουσιαστικά, στο «τριφύλλι» αναμένουν την θετική του απάντηση καθώς οι επαφές προ ημερών, ήταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Η ανακοίνωση της Τσέλιε: «Κάθε ιστορία, ακόμα και αυτή που ξέρεις ότι θα διαρκούσε κάτω από διαφορετικές συνθήκες, έχει το τέλος της.

Ένας από τους καλύτερους, μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Τσέλιε φεύγει σήμερα.

Ο αρχηγός που βοήθησε να γραφτεί η ιστορία και έγινε σύμβολο της καλύτερης εποχής του συλλόγου.

Μεγάλη ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια για την περίοδο που περάσαμε μαζί παραμένουν.

Ζαν, από καρδιάς σε ευχαριστούμε για όλα όσα έδωσες στην Τσέλιε»!