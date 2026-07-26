Το συγκινητικό post του Τσιμίκα για το περιβραχιόνιο: «Κάποιες στιγμές μένουν για πάντα»

Μεγάλη στιγμή για τον Κώστα Τσιμίκα στο φιλικό της Λίβερπουλ με τη Σάντερλαντ καθώς ο Έλληνας αμυντικός αγωνίστηκε με το περιβραχιόνιο του αρχηγού ως ένας από τους παλιούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

Να θυμίσουμε πως ο διεθνής ακραίος μπακ επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Ρόμα και υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα θα βρίσκεται στην ομάδα της νέας σεζόν ως μπακ-απ του Κέρκεζ.

Ο ίδιος έγραψε στα social media: «Κάποιες στιγμές γίνονται αναμνήσεις για πάντα. Πρώτη φορά ως καπετάν. Μια τιμή πέρα ​​από λέξεις».

gazzetta.gr