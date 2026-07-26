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Koινοπολιτειακοί Αγώνες: Eκτός συνέχειας οι τρεις αθλητές μας στα 50μ. πρόσθιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Koινοπολιτειακοί Αγώνες: Eκτός συνέχειας οι τρεις αθλητές μας στα 50μ. πρόσθιο

λοκλήρωσαν την προσπάθεια τους οι κολυμβητές μας στις προκριματικές σειρές των 50μ. πρόσθιο των Κοινοπολιτειακών Αγώνων

Οι Αλέξανδρος Γρηγορίου (28.77), Μάρκος Ιακωβίδης (28.58) και Παναγιώτης Πανάρετος (28.55) δεν μπόρεσαν να πλασαριστούν στην πρώτη 16άδα και έτσι έμειναν εκτός των απογευματινών ημιτελικών.

Εξ αρχής ήταν για όλους μια δύσκολη αποστολή, δεδομένου του πολύ υψηλού επιπέδου της κολύμβησης στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες. 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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