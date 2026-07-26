Η αρχή του… 200% των δυνάμεων

«Υπόσχομαι ότι θα δίνω πάντα το 200% των δυνάμεών μου», είχε πει, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του όταν έγινε η μεταγραφή του στον Απόλλωνα, ο Λεωνίδας Κονομής. Και φρόντισε αυτό να το κάνει πράξη από το πρώτο παιχνίδι, καθώς μέτρησε δύο ασίστ στον ευρωπαϊκό αγώνα με την Ντίλα Γκόρι, τον οποίο οι γαλάζιοι κέρδισαν με 4-0.

Ο 25χρονος δοκιμάζεται σε ένα διαφορετικό επίπεδο, καθώς μέχρι τώρα αγωνίστηκε σε μικρομεσαίες ομάδες και μόλις πέρσι έπαιξε –με τη φανέλα του Ολυμπιακού– σε επίπεδο Α’ Κατηγορίας. Το πρώτο δείγμα με τον Απόλλωνα πάντως ήταν απόλυτα θετικό και μάλιστα καταγράφοντας την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της καριέρας του.

Σ.Σ.