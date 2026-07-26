Στην κορυφή του πλανήτη η Ελλάδα, κατατρόπωσε την Ουγγαρία στον τελικό!

Ελλαδάρα για… φίλημα. Η γαλανόλευκη με σπουδαία εμφάνιση απέναντι στο μεγαθήριο Ουγγαρία, στάθηκε στο ύψος της, την κοίταξε στα μάτια και την κατατρόπωσε, επικρατώντας 15-14 στον τελικό του World Cup του Σίδνεϊ.

Μετά από πέντε χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις και απέναντι στον κακό της δαίμονα την Ουγγαρία, η Ελλάδα παίρνει αυτό που αξίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φοράει στον λαιμό της το ολόχρυσο μετάλλιο, θρυμματίζοντας την κατάρα.

Τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου βρίσκονται πλέον στην κορυφή του πλανήτη και αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί έχει το προσωνύμιο «Επίσημη… επιτυχημένη».

Με τον Σκουμπάκη να σκοράρει συνεχώς από το σπίτι του και τον Τζωρτζάτο να πιάνει και τα άουτ, η Ελλάδα φοράει το χρυσό μετάλλιο στον λαιμό της και θα επιστρέψει στην πατρίδα ως θριαμβεύτρια.

Η Ελλάδα από το ξεκίνημα του μεγάλου τελικού μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και έδειξε τις άγριες διαθέσεις της. Με την Εθνική να βρίσκεται σταθερά μπροστά στο σκορ και με εξαιρετικά τελειώματα μπροστά από το αντίπαλο τέρμα, ολοκλήρωσε το πρώτο οκτάλεπτο στο 5-3.

Η αντίδραση της Ουγγαρίας βέβαια δεν άργησε και στη δεύτερη περίοδο ξεκίνησε η αντεπίθεση τους. Η Ελλάδα ωστόσο μετά την πρώτη τρομάρα, έδειξε χαρακτήρα και διατήρησε το προβάδισμα της μέχρι και τη λήξη του ημιχρόνου (6-7).

Στην επανέναρξη του τελικού, το παιχνίδι μετατράπηκε σε σκυλομαχία μέσα στο νερό. Αμέτρητα φάουλ και συνεχόμενες αποβολές, τις οποίες οι Ούγγροι εκμεταλλευόντουσαν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με την Ελλάδα. Η ψυχή των διεθνών όμως δεν λύγισε, παρά το γεγονός ότι έμεινε για πίσω στο σκορ με 9-8 για πρώτη φορά στον τελικό, ολοκληρώνοντας την περίοδο στο 11-10 υπέρ της Εθνικής Ελλάδας.

Η 4η και τελευταία περίοδος έμοιαζε να πηγαίνει ιδανικά για την Ελλάδα, που κατάφερε να ξεμακρύνει με τρία γκολ στο 14-11, ενώ ο Σκουμπάκης έχασε την ευκαιρία για ακόμη ένα γκολ, ωστόσο ο κίπερ των Ούγγρων σταμάτησε την εκτέλεση πέναλτι του.

Η Ουγγαρία κατάφερε να επιστρέψει από την κόλαση και ισοφάρισε το ματς στο 14-14, με την Εθνική… παγωμάρα να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, με τα τέρατα του παρελθόντος να ξυπνούν. Εκεί βέβαια εμφανίστηκε ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», με τον Αργυρίου 12 δευτερόλεπτα πριν το σφύριγμα της λήξεις να πετυχαίνει το ολόχρυσο γκολ που χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα για το τελικό 15-14.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 6-7, 10-11, 14-15

sport-fm.gr