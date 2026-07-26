Κάθε πέρσι και... καλύτερα

Η σεζόν καλά καλά δεν άρχισε και οι προπονητές της κερκίδας έκαναν ήδη την εμφάνισή τους. Ο ένας δεν κάνει, ο άλλος δεν επιβιώνει και πάει λέγοντας...

Πόσο ασφαλή είναι τέτοιου είδους συμπεράσματα Ιούλη μήνα; Πόσες φορές δεν πέσαμε -όλοι- έξω για πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών ή προπονητών;

Η μουρμούρα που δημιουργείται κάθε καλοκαίρι για τους νεοφερμένους πολλές φορές ξεπερνά τα όρια της κριτικής. Ο Νεγκό μπήκε στη μαύρη λίστα πολλών φίλων της Ομόνοιας, ενώ ο Καμορανέζι δέχεται πυρά για την ήττα από οπαδούς της ΑΕΚ! Και να ήταν μόνο αυτοί;

Να θυμίσουμε όμως πως στο πρόσφατο παρελθόν βρέθηκαν κι άλλοι σε παρόμοια θέση. Ο Κουλιμπαλί, για παράδειγμα, δεν... άρεσε με το που έπαιξε το πρώτο του ματς και σήμερα η εικόνα του έπεισε και τον τελευταίο φίλο των πρασίνων.