Ανατροπή με Πίρλο στην Εθνική Ιταλίας λόγω της σχέσης του με τη Ρωσία!

Νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην υπόθεση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής Ιταλίας από τον Αντρέα Πίρλο, παρότι οι δύο πλευρές εμφανίζονταν να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Η ιταλική ομοσπονδία εξετάζει πλέον με ιδιαίτερη προσοχή την επαγγελματική σχέση του παλαίμαχου διεθνούς μέσου με στοιχηματική εταιρεία από τη Ρωσία, της οποίας αποτελεί παγκόσμιο πρεσβευτή από τον Οκτώβριο. Η συγκεκριμένη συνεργασία, σε συνδυασμό με πρόσφατο ταξίδι του στη Μόσχα για προωθητική εκδήλωση, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ιταλία.

Το βασικό ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά τη δραστηριότητα της εταιρείας, καθώς ένα τέτοιο συμβόλαιο θα μπορούσε να λυθεί πριν από την πρόσληψή του. Οι προβληματισμοί σχετίζονται κυρίως με τη δημόσια εικόνα που θα είχε η επιλογή ενός προσώπου με επαγγελματικούς δεσμούς στη Ρωσία για μία θέση στην οποία θα εκπροσωπεί το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό, έχει ζητήσει να εξεταστούν αναλυτικά οι όροι της συμφωνίας του Πίρλο, καθώς και η σύνδεσή της με την παρουσία του στον πάγκο της United FC στο Ντουμπάι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της United FC, Σεργκέι Λομάκιν, διατηρεί σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στη ρωσική εταιρεία. Οι εκπρόσωποι του Πίρλο υποστηρίζουν ότι η σχετική συνεργασία συνδέεται άμεσα με το συμβόλαιό του στον σύλλογο του Ντουμπάι και ότι μπορεί να τερματιστεί χωρίς οικονομικές κυρώσεις.

Οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρησή του από τη United FC βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η ιταλική ομοσπονδία, πάντως, δεν θέλει να προχωρήσει σε επίσημες επαφές μαζί του όσο δεσμεύεται με άλλη ομάδα, επιδιώκοντας να τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

sport-fm.gr