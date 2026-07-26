ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξανά στο Βέλγιο άνθρωποι της Ντόρτμουντ για να κλείσουν Καρέτσα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξανά στο Βέλγιο άνθρωποι της Ντόρτμουντ για να κλείσουν Καρέτσα

Νέος κύκλος επαφών αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα για τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ με την πλευρά της Γκενκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ταξίδι-«αστραπή» στο Βέλγιο προκειμένου να φουλάρει τις διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του από τη Γκενκ προγραμμάτισε πριν από λίγες μέρες η Ντόρτμουντ.

Η πρόταση έφτασε τα 29 εκατ. ευρώ συν μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης στο 10%, το οποίο δεν ικανοποίησε τους Βέλγους και παρότι όλα έδειχναν να οδεύουν προς happy end, εν τέλει το κλαμπ επέμεινε στα «θέλω» του που είναι ένα πακέτο στα 40 εκατ. ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι η πλευρά του 19χρονου μεσοεπιθετικού ψηφίζει τους Βεστφαλούς για το επόμενο βήμα καθώς έχει μείνει πλήρως ικανοποιημένη από το πλάνο που της παρουσιάστηκε.

Αν και ο αρχικός στόχος ήταν ο διεθνής μεσοεπιθετικός να μπει στο αεροπλάνο με την υπόλοιπη αποστολή της Ντόρτμουντ και να ταξιδέψει στην Ιαπωνία για το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, εν τέλει τα σχέδια άλλαξαν και από την πλευρά του γερμανικού συλλόγου, θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν το deal το συντομότερο δυνατόν.

Για αυτό όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, ο τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ αλλά και οι συνεργάτες του δεν θα ανέβουν στο αεροπλάνο με την αποστολή αλλά θα ταξιδέψουν με τελικό προορισμό το Βέλγιο.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα ή την Τρίτη έχει προγραμματιστεί νέο ταξίδι των ανθρώπων των Βεστφαλών προκειμένου να εντείνουν την πίεση προς τη Γκενκ και να προχωρήσουμε σε ολοκλήρωση του deal για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Την ίδια στιγμή, στις τάξεις της Ντόρτμουντ υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι θα πάμε σε happy end και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα καταλήξει στα χέρια του γερμανικού συλλόγου.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τραυματισμός και μη συμμετοχή του Δημήτρη Μινασίδη στον τελικό των 60 κιλών στην άρση βαρών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αποχαιρέτησε τον Γέντβαϊ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

«Όρισε» τον Καρέτσα διάδοχο του Μπραντ η Ντόρμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια

NBA

|

Category image

Ο Μάριο Χεζόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς!

NBA

|

Category image

Τα... αλλάζουν για Σιώπη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η ίδια ιστορία που κατάντησε πλέον... γελοία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτη νίκη για την Ανόρθωση του Ελ Μαέστρο με πρωταγωνιστή τον Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σμπαράλιασε τα ρεκόρ και έγραψε νέα ιστορία ο «χρυσός» Τεντόγλου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η απόφαση του ΠΑΟΚ για Τάχα Άλι και η πιθανότητα να μπει στο χειρουργείο

Ελλάδα

|

Category image

Ας μπουν στην... άκρη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το αντίο της ΑΕΛ στον Παπαφώτη: «Σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους, στάθηκε στην πρώτη γραμμή»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πήρε το ντέρμπι κορυφής η Καϊράτ και... περιμένει Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νόρις με... αύρα πρωταθλητή, σάρωσε στην Ουγγαρία

AUTO MOTO

|

Category image

«Ακούμπησε» το μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου – Θετική η παρουσία και του Γιώργου Άγγονα (αποτελέσματα)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη