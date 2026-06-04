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Επίσημο του Κίτσου στην Ομόνοια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο του Κίτσου στην Ομόνοια!

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ελλαδίτη αμυντικό

Λίγο μετά την είδηση του ΟΜΟΝΟΙΑ ΤV, ήρθε και το επίσημο.

Αναλυτικά: 

Οι δυσκολίες δυναμώνουν αυτή τη σχέση! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας μας με τον Φώτη Κίτσο!

Το νέο συμβόλαιο έχει διάρκεια μέχρι το 2029.

Ο Φώτης έχει συμπληρώσει τρία χρόνια παρουσίας στην ΟΜΟΝΟΙΑ και στα 23 του χρόνια στέφθηκε πρωταθλητής, κατέγραψε 78 συμμετοχές με το τριφύλλι στο στήθος, δίνοντας και τέσσερις ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί στο League Phase του UEFA Europa League και του UEFA Conference League.

Μια ατυχία, όταν βρισκόταν στο κορυφαίο σημείο της μέχρι στιγμής καριέρας του, σταμάτησε προσωρινά την πορεία του Φώτη, ωστόσο πείσμωσε, δουλεύει σκληρά και έχοντας δίπλα του την οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προετοιμάζεται για την επιστροφή του.

Ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, παθιασμένος και μαχητής στο γήπεδο, με γερά πνευμόνια και θέληση για νίκη. Αυτά τα στοιχεία τα συνδυάζει με τον εξαίρετο χαρακτήρα του, τον επαγγελματισμό και την ευσυνειδησία του, ενώ ξεχωρίζει και η σύνδεση που ανέπτυξε με την ΟΜΟΝΟΙΑ και τον κόσμο της.

Φώτη σε περιμένουμε πίσω στα γήπεδα!

Συγχαίρουμε τον Φώτη για την επέκταση του συμβολαίου του και του ευχόμαστε ομαδικές επιτυχίες και ατομικές διακρίσεις

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

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