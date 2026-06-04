Μήνυμα Παπασταύρου: «78 ετών πρωταθλήτρια με εντυπωσιακά ρεκόρ!»

Το μήνυμα του Σταύρου Παπασταύρου με αφορμή την γενέθλια μέρα της Ομόνοιας:

Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια που η ΟΜΟΝΟΙΑ συμπληρώνει σήμερα 78 χρόνια ζωής και είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, δημιουργώντας εντυπωσιακά Παγκύπρια ρεκόρ σε αγωνιστικές επιδόσεις και στην παρουσία του κόσμου της στα γήπεδα, ενώ επιτελείται και σπουδαίο κοινωνικό έργο με την έντονη δράση του OMONOIA Foundation.

Η ευχή μας δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική: Η ΟΜΟΝΟΙΑ να συνεχίσει σε αυτήν την πορεία που χαράσσει η ιστορία και οι αξίες της.

Χρόνια πολλά ΟΜΟΝΟΙΑ!