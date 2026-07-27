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Σε ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Σε ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα

Η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Τετάρτης (29/07) με την Καϊράτ βρίσκεται σε απόλυτη προτεραιότητα στην Ομόνοια, ωστόσο δεν επηρεάζει τη μεταγραφική κινητικότητα.

Οι πράσινοι βρίσκονται σε εντατικό ψάξιμο για μεσοεπιθετικό, κεντρικό αμυντικό και τερματοφύλακα, ωστόσο δεν αποκλείεται να αλλάξει το σκηνικό. Κι αυτό γιατί βούιξε η ιταλική... πιάτσα για αποχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων της χώρας.

Ο Κύπριος αμυντικός ήταν εκ των διακριθέντων στο πρώτο παιχνίδι με τους Καζάκους, γι' αυτό και συνέχισε να συγκεντρώνει τα βλέμματα επάνω του. Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν πως η μεταγραφή του Παναγιώτου συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, όμως στην Ομόνοια δεν επιβεβαιώνουν αλλά ούτε και διαψεύδουν το παραμικρό. Το ενδεχόμενο της φυγής του 26χρονου διαμορφώνει νέα δεδομένα για τα οποία η ομάδα προγραμματισμού καλείται να προετοιμαστεί.

Η Ομόνοια θα κληθεί να κινηθεί άμεσα για κάλυψη της θέσης του Παναγιώτου, την ίδια ώρα που οι άλλες τρεις θέσεις... καίνε για ενίσχυση! Απ' εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πως η διοίκηση δεν καίγεται να προχωρήσει σε πώληση του 26χρονου, γι' αυτό και θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά για να δώσει θετική απάντηση.

Κρίνεται του Οντουμπάντζο

Απόψε θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση επί κυπριακού εδάφους καθώς το πρωί της Τρίτης (28/07) η αποστολή θα πάρει το αεροπλάνο για το... μακρινό Καζακστάν, ταξίδι το οποίο θα διαρκέσει έξι ώρες. Μοναδικό ερωτηματικό για τα αγωνιστικά δεδομένα αποτελεί η περίπτωση του Οντουμπάντζο ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό. Ο Νεγκό είναι δεδομένα εκτός λόγω τιμωρίας. Η παραμονή του Στέφαν Σίμιτς στο αρχικό σχήμα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. 

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