Σε ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα

Οι πράσινοι βρίσκονται σε εντατικό ψάξιμο για μεσοεπιθετικό, κεντρικό αμυντικό και τερματοφύλακα, ωστόσο δεν αποκλείεται να αλλάξει το σκηνικό. Κι αυτό γιατί βούιξε η ιταλική... πιάτσα για αποχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων της χώρας.

Ο Κύπριος αμυντικός ήταν εκ των διακριθέντων στο πρώτο παιχνίδι με τους Καζάκους, γι' αυτό και συνέχισε να συγκεντρώνει τα βλέμματα επάνω του. Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν πως η μεταγραφή του Παναγιώτου συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, όμως στην Ομόνοια δεν επιβεβαιώνουν αλλά ούτε και διαψεύδουν το παραμικρό. Το ενδεχόμενο της φυγής του 26χρονου διαμορφώνει νέα δεδομένα για τα οποία η ομάδα προγραμματισμού καλείται να προετοιμαστεί.

Η Ομόνοια θα κληθεί να κινηθεί άμεσα για κάλυψη της θέσης του Παναγιώτου, την ίδια ώρα που οι άλλες τρεις θέσεις... καίνε για ενίσχυση! Απ' εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πως η διοίκηση δεν καίγεται να προχωρήσει σε πώληση του 26χρονου, γι' αυτό και θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά για να δώσει θετική απάντηση.

Κρίνεται του Οντουμπάντζο

Απόψε θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση επί κυπριακού εδάφους καθώς το πρωί της Τρίτης (28/07) η αποστολή θα πάρει το αεροπλάνο για το... μακρινό Καζακστάν, ταξίδι το οποίο θα διαρκέσει έξι ώρες. Μοναδικό ερωτηματικό για τα αγωνιστικά δεδομένα αποτελεί η περίπτωση του Οντουμπάντζο ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό. Ο Νεγκό είναι δεδομένα εκτός λόγω τιμωρίας. Η παραμονή του Στέφαν Σίμιτς στο αρχικό σχήμα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.