Χρόνια Πολλά Ομόνοια!

Η ανάρτηση των πρασίνων:

4 Ιουνίου 1948: Αποφασίζεται η ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Για να έχει ο ΛΑΟΣ τη δική του Ομάδα. Το σπίτι του. Την Ιδέα του. Μια Ομάδα που να ενώνει την καρδιά και την ψυχή του κόσμου της. Μια Ομάδα κομμάτι από τον κάθε Οπαδό της. Η Ομάδα του ΛΑΟΥ. 78 χρόνια μετά η ΟΜΟΝΟΙΑ με αυτές τις αξίες συνεχίζει να μεγαλώνει. Κατακτά τίτλους. Δημιουργεί νέα αγωνιστικά ρεκόρ και νέα ρεκόρ υποστήριξης από τον κόσμο της. Εδραιώνεται στην Ευρώπη. Με το δικό της Ίδρυμα αγκαλιάζει ακόμη πιο σφικτά τον απλό άνθρωπο και στέκεται ακόμη πιο σθεναρά απέναντι σε κάθε μορφής αδικία και διάκριση. Με τις γενιές να μεταφέρουν ολοένα και ισχυρότερη τη φλόγα στο πέρασμα των χρόνων. Και χιλιάδες παιδιά να ετοιμάζονται για να είναι οι επόμενοι που θα την σηκώσουν στους ώμους τους. Μια ΟΜΟΝΟΙΑ όπως την οραματίζονταν οι Ιδρυτές της: Μεγάλη, πρωταγωνίστρια, νικήτρια, περήφανη, λαοφιλής, δημοφιλής και ανθρώπινη.

Διαβάζουμε από την Polignosi:

Αθλητικό σωματείο της Λευκωσίας. Ιδρύθηκε το 1948 ως αποτέλεσμα άρνησης ορισμένων ποδοσφαιριστών του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελλήνων Λευκωσίας (ΑΠΟΕΛ) να υπογράψουν δήλωση με την οποία καταδικαζόταν ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί, μαζί με φιλάθλους (γύρω στα 100 συνολικά άτομα) πραγματοποίησαν με πρωτοβουλία του γιατρού και Δημοτικού Συμβούλου Ματθαίου Παπαπέτρου στις 4 Ιουνίου 1948 σύσκεψη κατά την οποία αποφάσισαν την ίδρυση του σωματείου «Ομόνοια». Κατά την ιδρυτική σύσκεψη που έγινε στον "Παρνασσό" εξελέγη προσωρινή επιτροπή για τη σύνταξη του καταστατικού του σωματείου, την οποία αποτελούσαν οι: Ματθαίος Παπαπέτρου, Γεώργιος Θεοχαρίδης, Σταύρος Συρίμης, Μίκης Τσαγγαρίδης, Τάκης Πήττας, Γεώργιος Λαδάς και Κώστας Καλησπέρας.

Από τον πρώτο χρόνο της ίδρυσής της η «Ομόνοια» μαζί με μερικά άλλα σωματεία δημιούργησαν την Κυπριακή Ερασιτεχνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΚΕΠΟ) και διοργάνωναν ξεχωριστά πρωταθλήματα από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ). Η πρώτη εμφάνιση της Ομόνοιας σε ποδοσφαιρικό αγώνα έγινε στις 31 Οκτωβρίου 1948 στο γήπεδο «Γκόουλ» στη Λευκωσία. Η Ομόνοια κέρδισε 5-1 τον ΑΜΟΛ και τον αγώνα παρακολούθησαν 15,000 θεατές. Στα πρωταθλήματα της ΚΕΠΟ η «Ομόνοια» αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρωταθλήτρια (1948-49, 1949-50, 1950-51, 1951-52) και πέντε φορές κυπελλούχος (1948-49, 1949-50, 1950-51,1951-52, 1952-53).

Βλέπε λήμμα: Ανδρέας Χριστοδούλου Πάκκος

Με την ενοποίηση του κυπριακού ποδοσφαίρου, το 1953, η «Ομόνοια» εντάχθηκε στη δύναμη της ΚΟΠ ως ομάδα Α' κατηγορίας. Τότε, με επικεφαλής τον Λιονταρή εισήλθε για πρώτη φορά στο ΓΣΕ, απέναντι στην Ανόρθωση. Μάλιστα, σε αυτόν τον αγώνα σημειώθηκε το φοβερό ρεκόρ εισπράξεων για την εποχή, 700 λίρες. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην ΚΟΠ ήταν απέναντι στον Πεζοπορικό στο ΓΣΖ, την 1η Νοεμβρίου 1953. Οι γηπεδούχοι, που στέφθηκαν πρωταθλητές εκείνη τη σεζόν, κέρδισαν με 2-1. Η ιστορική πρώτη ενδεκάδα του «τριφυλλιού» σε εκείνον τον αγώνα ήταν η ακόλουθη: Αράπης. Τ. Αντωνίου, Ψύλλος, Λιονταρής, Γιάννος Γεωργίου (αρχηγός), Γιωρκάτζιης, Ζαντίδης, Γιάγκος, Χαμπής, Σωτηράκης και Λυμπουρής. Έκτοτε, η Ομόνοια έχει να επιδείξει πολυάριθμες επιτυχίες τόσο στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η«Ομόνοια» αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Κύπρου 19 φορές (1960-61,1965-66, 1971-72,1973-74,1974-75,1975-76,1976-77, 1977-78, 1978-79, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85,1986-87, 1988-89, 1992-93, 2000-01, 2002-03). Επίσης κατέκτησε 12 φορές το Κύπελλο Κύπρου (1966-67,1971-72,1973-74,1979-80, 1980-8l, 1981-82, 1982-83, 1987-88, 1990-91, 1993-94, 1999-2000, 2004-05, 2010-11 και 2019-2020). Εξάλλου κέρδισε 14 φορές την ασπίδα Στυλιανάκη (1968, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,1987,1988,1989, 1991, 1994, 2001, 2003, 2005) και μια φορά την ασπίδα Πάκκου (1966). (Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος-Αρχείο ΡΙΚ)

Βλέπε λήμμα: Νίκος Χαραλάμπους

Ως πρωταθλήτρια Κύπρου η «Ομόνοια» αγωνίστηκε για μια περίοδο (1972-73) στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α' εθνικής κατηγορίας. Στο Κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης συμμετέσχε 19 φορές και σημείωσε μερικές εντυπωσιακές επιτυχίες, όπως η νίκη της επί του Άγιαξ Ολλανδίας στη Λευκωσία με 4-0 το 1979. Άλλες νίκες που σημείωσε η «Ομόνοια» στο ίδιο Κύπελλο, αλλά και στα κύπελλα κυπελλούχων και ΟΥΕΦΑ είναι επί των ομάδων: Γουότερφορντ (2-0) το 1972, Ακράνες (2-1) το 1975, Μποέμιανς (2-1) το 1978, Ρεντ Μπόυς (6-1) το 1979, Ελσίνκι (2-0) το 1982, Τσε-Σε-Κα Σόφιας (4-1) το 1983, Δυναμό Βουκουρεστίου (2-1) το 1984, Ράμπατ (και στους δύο αγώνες τους με 5-0) το 1985, Σιάμροκ Ρόβερς (1-0) το 1987, Σλάβια Σόφιας (4-2) το 1990, Ααράου (2-1) το 1993, Τιλιγκούλ (3-1) το 1994, Σλιέμα (3-0 και 2-1) το 1995, Λίνφιλντ (5-1) το 1998, Ραπίντ (3-1) τον ίδιο χρόνο, Μπελσίνα (3-0) το 1999, Ίρτις Παβλοντάρ (2-1) το 2003, Σλόγκα (4-0 και 4-1) το 2004, Χιμπέρνιανς (3-0 και 3-0) το 2005, Δυναμό Βουκουρεστίου (2-1) τον ίδιο χρόνο, Ρούταρ (2-0 και 2-0) το 2007, Μιλάνο (2-0 και 2-1) το 2008, ΑΕΚ Αθηνών (1-0) τον ίδιο χρόνο, Χάβναρ Μπόλτφελαγκ (4-0 και 4-1) το 2009.

Το 1975 ο ποδοσφαιριστής της «Ομόνοιας» Σωτήρης Καϊάφας αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Ευρώπης.

Το σωματείο διατηρεί επίσης τμήματα καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και φούτσαλ. Η «Ομόνοια» είχε ιδρύσει παλαιότερα (1948) ομάδα χόκεϊ, ενώ για ένα διάστημα διατηρούσε και ομάδα στίβου καθώς και τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Ιούνιος 2018

Η ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο ανέλαβε τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τον Ιούνιο του 2018, υπογράφοντας σχετική συμφωνία συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Προηγουμένως, η Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας, μετά από διεξαγωγή ψηφοφορίας, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας διαχείρισης. Η νέα Διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος με Πρόεδρο τον κ. Σταύρο Παπασταύρου, στοχεύει όπως η ΟΜΟΝΟΙΑ καταγράφει επιτυχημένη αγωνιστική πορεία, να κατακτά τίτλους και να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκούς ομίλους. Να λειτουργεί στα πρότυπα μεγάλων Συλλόγων του εξωτερικού, να διατηρεί Ακαδημία Ποδοσφαίρου που να αποτελεί σημείο αναφοράς, να διασφαλίζει ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ θα έχει οικονομική σταθερότητα και θα αποτελεί φερέγγυο και αξιόπιστο οργανισμό, με έμφαση και στο κοινωνικό της έργο.

Οι Πρόεδροι του Σωματείου

Τάκης Νικολαΐδης (1949-1974)

Κώστας Λυμπουρής (1974-1981)

Κωστάκης Κωνσταντινίδης (1981-1989)

Πανίκος Νεοφύτου (1989-1996)

Λάκης Πολυκάρπου (1996-2000)

Δώρος Σεραφείμ (2000-2008)

Άγης Ιακωβίδης (Ιανουάριος 2008-Μάρτιος 2008)

Μιλτιάδης Νεοφύτου (2008-2012)

Στέλιος Μυλωνάς (2012-2014)

Δώρος Σεραφείμ (2014-2016)

Αντώνης Τζιωνής (2016-2018)

Λώρης Κυριάκου (2018-…)

Οι Προπονητές

Δεκάδες προπονητές πέρασαν από τον πάγκο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και καθοδήγησαν την ομάδα.

Βλέπε λήμμα: Σωτήρης Καϊάφας

Ο Ντικράν Μισιριάν διετέλεσε παίκτης – προπονητής τα πρώτα χρόνια. Πρώτος ξένος τεχνικός ο Άγγλος Τζον Τζόνσον (1952-53). Ο Γερμανός Καρλ Βίνκλερ θεωρείται ο άνθρωπος που στη διετία 57-59, έβαλε τις βάσεις για να γίνει η ΟΜΟΝΟΙΑ ομάδα τίτλου. Ο πρώτος που το πέτυχε ήταν στα 1961 ο Βούλγαρος Νάσκο Τσιακμάκοφ. Ο Κύπριος Ανδρέας Κερεμέζος οδήγησε την ΟΜΟΝΟΙΑ στο κύπελλο του 1965. Ο δάσκαλος Γκεόρκι Πατσετζίεφ κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1966, αλλά κυρίως στη τριετή παραμονή του ανέδειξε την μεγάλη φουρνιά των Καϊάφα, Χαραλάμπους, Κανάρη και Αντωνίου. Ο Βούλγαρος Ντομπρομίρ Τάσκοφ κατέκτησε 2 νταμπλ, το 1972 και το 1983. Ο σπουδαιότερος ίσως όλων ήταν ο Βούλγαρος Βασίλ Σπάσοφ δούλεψε 4 χρονιές στην ΟΜΟΝΟΙΑ και την οδήγησε σε 3 νταμπλ (74, 81,82). Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου Έσσο, είναι ο μοναδικός Κύπριος τεχνικός που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1975. Η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε πάντα κλήση προς τη Βουλγάρικη σχολή. Πρωταθλητές προπονητές αναδείχτηκαν οι Γκεόργκι Ίλτσεφ (1976), Γκαβριήλ Στογιάνοφ (1977), Πέταρ Αργκίροφ (78-79), Ατανάς Ντράμοφ (84,85). Ο Ιόντσο Άρσοφ έχει περίοπτη θέση στην πράσινη ιστορία και είναι ο πλέον επιτυχημένος προπονητής. Εργάστηκε συνολικά σε 8 περιόδους και κατέκτησε 3 πρωταθλήματα (87, 89, 93) και 3 κύπελλα (80, 88, 2000).

Ο Ολλανδός Χενκ Χάουαρντ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2001 και κύπελλο το 2005. Ο Σκοπιανός Τόνι Σαβέβσκι οδήγησε την ομάδα στο πρωτάθλημα του 2003 και ο Ελλαδίτης Τάκης Λεμονής σε αυτό του 2010. Προπονητές με μεγάλη προσφορά, αλλά χωρίς τίτλο ήταν οι Πάμπος Αβρααμίδης, Έλι Φουκς, Γκερντ Πρόκοπ, Ανδρέας Μιχαηλίδης. Από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2011 εργάστηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, τον οποίο διαδέχθηκε ο Νεόφυτος Λάρκου, που οδήγησε την ομάδα μας στην κατάκτηση δύο κυπέλλων (2011, 2012) και μίας ασπίδας (2012). Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Νεόφυτος Λάρκου υπέβαλε την παραίτησή του και στην τεχνική ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τον διαδέχθηκε ο Τόνι Σαβέβσκι στα τέλη του ίδιου μήνα. Με τον Σκοπιανό προπονητή η ομάδα τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας και εξασφάλισε μία θέση στο Europa League της σεζόν 2013-14, η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία για τον Τόνι Σαβέβσκι καθώς τον Δεκέμβριο του 2013 το Σωματείο ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Στις αρχές Ιανουαρίου 2014 προσλήφθηκε ο Ισπανός προπονητής, Μιγκέλ Άχνελ Λοτίνα, ο οποίος όμως περίπου ένα μήνα αργότερα αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ακολούθως, τα ηνία της ομάδας μας ανέλαβαν οι υπηρεσιακοί προπονητές Άλεξ Κάσερες και Νέναντ Στάροβλαχ, ενώ στις 12 Μαρτίου 2014 την τεχνική ηγεσία ανέλαβε ο επί σειρά ετών αρχηγός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Κώστας Καϊάφας. Με τον Κώστα Καϊάφα στον πάγκο το “τριφύλλι” εξασφάλισε Ευρωπαϊκό εισιτήριο σε δύο χρονιές που ο κύριος στόχος ήταν η οικονομική εξυγίανση. Επίσης, η ομάδα δικαιούταν πρόκριση στους ομίλους του Europa League, ωστόσο η σφαγιαστική διαιτησία στον επαναληπτικό με τη Δυναμό Μόσχας, γκρέμισε το όνειρο. Ο Κώστας Καϊάφας αποχώρησε στις 02 Νοεμβρίου 2016 και στη θέση του προσλήφθηκε, στις 12 Νοεμβρίου, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς.

Βλέπε: Προπονητές της Ομόνοιας

Με τον Σέρβο προπονητή η ΟΜΟΝΟΙΑ τερμάτισε στην 4η θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά κύπελλα της επόμενης σεζόν, ενώ έπαιξε στον τελικό κυπέλλου όπου έχασε από τον Απόλλωνα με 2-1. Μετά τον τελικό κυπέλλου ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του Βλάνταν Μιλόγεβιτς και αποχώρησε. Στις 04 Ιουνίου 2016 προσλήφθηκε ο Τζον Κάρβερ, μετά από απόφαση του τεχνικού διευθυντή, Νίκου Νταμπίζα. Ο Άγγλος προπονητής έμεινε μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2017 στον πάγκο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και έλυσε τη συνεργασία του με τον Σύλλογο μετά τον αποκλεισμό στους “8” του κυπέλλου από τον Απόλλωνα. Το “τριφύλλι” πορεύθηκε μέχρι το τέλος της σεζόν με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο του τον Άκη Ιωακείμ, τερματίζοντας στην 5η θέση. Την σεζόν 2017-18 τα ηνία της ποδοσφαιρικής ομάδας πήγαν στον Πάμπο Χριστοδούλου, ο οποίος αποχώρησε στις 05 Δεκεμωρίου 2017. Ακολούθησε η πρόσληψη του Ιβάιλο Πέτεφ στις 14 Δεκεμβρίου 2017, ωστόσο το συμβόλαιό του διακόπηκε μονομερώς στις 21 Μαρτίου 2018 και χρέη προπονητή ανέλαβε ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, Γέσπερ Φρέντμπεργκ, μέχρι τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2017-18. Από τον Ιούνιο του 2018, νέος προπονητής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ανέλαβε ο Χουάν Κάρλος Ολίβα, ο οποίος απολύθηκε στις 22 Οκτωβρίου. Ακολούθως υπηρεσιακός προπονητής για δύο παιχνίδια ήταν ο Άνχελ Γκόμεθ και την 1η Νοεμβρίου 2018 προσληφθηκε στην τεχνική ηγεσία ο Γιάννης Αναστασίου. Το 2019 ο Χένιγκ Μπεργκ ανέλαβε ως ο 55ος προπονητής της Ομόνοιας. Παρέμεινε στη θέση του Προπονητή έως και το Μάρτιο του 2022 έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. Στις 7 Μαρτίου 2022 στη θέση του προσελήφθη ο βορειο ιρλανδός προπονητής Νίλ Λένον. Αντικαταστάθηκε λόγω κακών αποτελεσμάτων από τον βέλγο προπονητή Γιανίκ Φερέρα την 21η Οκτωβρίου 2022. Προπονητής της Ομόνοιας από το Φθινόπωρο του 2022 είναι ο Σωφρόνης Αυγουστή.

Τα χρώματα της «Ομόνοιας» είναι το πράσινο και το άσπρο, και έμβλημά της το τριφύλλι.

Πρωταθλήτρια Κύπρου:

1960-1961, 1965-1966, 1971-72, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1992-1993, 2000-2001, 2002-2003, 2009-2010, 2020-2021.

Κυπελλούχος Κύπρου:

1965: ΟΜΟΝΟΙΑ-Απόλλων 5-1

1972: ΟΜΟΝΟΙΑ-Πεζοπορικός 3-1

1974: ΟΜΟΝΟΙΑ-ΕΝΠ 2-0

1980: ΟΜΟΝΟΙΑ-Αλκή 3-1

1981: ΟΜΟΝΟΙΑ-ΕΝΠ 1-1, 3-0 (επαν.)

1982: ΟΜΟΝΟΙΑ-Απόλλων 2-2, 4-1 (επαν.)

1983: ΟΜΟΝΟΙΑ-ΕΝΠ 2-1

1988: ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΕΛ 2-1

1991: ΟΜΟΝΟΙΑ-Ολυμπιακός 1-0

1994: ΟΜΟΝΟΙΑ-Ανόρθωση 1-0

2000: ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΠΟΕΛ 4-2

2005: ΟΜΟΝΟΙΑ-Διγενής 2-0

2011: ΟΜΟΝΟΙΑ-Απόλλων 1-1 (4-3 πεν.)

2012: ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΕΛ 1-0

2022: Eθνικός-ΟΜΟΝΟΙΑ 0-0 (4-5 πεν.)

2023: ΟΜΟΝΟΙΑ -ΑΕΛ 1-0

ΑΣΠΙΔΑ ΚΟΠ (17 ΦΟΡΕΣ): 1966, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1991, 1994, 2001, 2003, 2005, 2010, 2012, 2021

ΚΕΠΟ (1948-1953): Πρωταθλήτρια (1949, 1950, 1951, 1952) και κυπελλούχος (1949, 1950, 1951, 1952, 1953)

Σε ευχαριστούμε ΟΜΟΝΟΙΑ!