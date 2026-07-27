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Άλλη μία σπουδαία κίνηση από το OMONOIA FOUNDATION

ΓΗΠΕΔΟ

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Άλλη μία σπουδαία κίνηση από το OMONOIA FOUNDATION

Ανακοίνωση από τους πράσινους

Το OMONOIA FOUNDATION, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και την Ακαδημίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση της εκστρατείας συλλογής σχολικών ειδών «Back to School – Με Πολλά Παιδικά Χαμόγελα», με στόχο να στηρίξουν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη, ώστε κάθε παιδί να ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά με αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες.

Η εκστρατεία θα διαρκέσει από τις 20 Ιουλίου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Συγκεντρώνουμε:

 Καινούργιες σχολικές τσάντες

Γραφική ύλη (τετράδια, κασετίνες, μολύβια και άλλα σχολικά είδη)

 Καινούργια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα σχολικά ρούχα χωρίς εμβλήματα

Σημεία συλλογής:

  • Έξω από τη Δυτική Κερκίδα, σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
  • Στα κλιμάκια της Ακαδημίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
  • Στα σημεία συλλογής του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού παγκύπρια.

Η δύναμη της προσφοράς βρίσκεται στη συλλογική προσπάθεια. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο αθλητισμός και ο εθελοντισμός ενώνονται για έναν κοινό σκοπό: να εξασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν θα στερηθεί τα απαραίτητα εφόδια για τη νέα σχολική χρονιά.

Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με μια απλή προσφορά μπορούμε να χαρίσουμε σε κάθε παιδί ένα χαμόγελο και μια καλύτερη αρχή στη νέα σχολική χρονιά.

ΜΑΖΙ. Για Κάθε Παιδί.

Where Sports Meets Humanity.

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