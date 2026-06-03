«Ο Φαμπιάνο είναι Ομονοιάτης»

Οι πρωταθλητές ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολαίου του Φαμπιάνο με τον Σταύρο Παπασταύρου να αναφέρεται για την εξέλιξη αυτή στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΡΙΚ.

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας απαντώντας σε σχετική ερώτηση, έριξε την ατάκα που «έγραψε» και δείχνει το τι σημαίνει ο Φαμπιάνο για τον σύλλογο έπειτα από τα όσα πρόσφερε τα τελευταία χρόνια.

«Είναι από τους ανθρώπους που δεν παίρνεις μόνο ποιότητα στο γήπεδο. Δίνει ότι μπορεί να δώσει στον κόσμο, στους συμπαίκτες του. Είναι καταπληκτικός. Σίγουρα είναι Ομονοιάτης. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Αναγνωρίζω την ποιότητα του ανθρώπου».