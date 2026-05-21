Συγχαρητήρια στην Ομόνοια από τον Ιφαντίνο

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη, ο Πρόεδρος της FIFA Τζάννι Ινφαντίνο, συγχαίρει την Ομόνοια Λευκωσίας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας.

“Οι συνεχείς προσπάθειες και τα αποτελέσματα της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ανταμείφθηκαν με την κατάκτηση αυτού του σημαντικού τίτλου. Συγχαρητήρια σε κάθε μέλος της ομάδας και του συλλόγου για αυτή τη μεγάλη επιτυχία” αναφέρει ο κ. Ινφαντίνο, για να προσθέσει:

Σας ευχαριστώ, καθώς και την Ομοσπονδία σας, για τη συνεχή στήριξη, εργασία και αφοσίωσή σας στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα σας και προσβλέπω, αγαπητέ Πρόεδρε, να σας συναντήσω ξανά σύντομα".

Αυτούσια η επιστολή του Προέδρου της FIFA: