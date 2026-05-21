Κλήθηκε για το Μουντιάλ και τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ

Νέα ατυχία για τον Βραζιλιάνο σταρ, ο οποίος τραυματίστηκε ξανά και προκαλεί ανησυχία στην εθνική του ομάδα.

Το Νο1 ένα θέμα συζήτησης στις τάξεις της Βραζιλίας ενόψει των κλήσεων για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν αν θα βρίσκεται στην αποστολή ή όχι ο σούπερ σταρ της Σάντος.

Η κλήση του Νεϊμάρ από τον Αντσελότι προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους φίλους της "σελεσάο", ωστόσο η ατυχία χτύπησε ακόμα μία φορά την πόρτα του και είναι εύλογη η ανησυχία που υπάρχει στις τάξεις των Βραζιλιάνων

Ο 34χρονος άσος τραυματίστηκε ακόμα μία φορά σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, καθώς έχει υποστεί ένα οίδημα στην γάμπα και θα μείνει στα "πιτς" για τις επόμενες δέκα ημέρες, χάνοντας τα προσεχή παιχνίδια της ομάδας του.

«Ό,τι αφορά τον Νεϊμάρ είναι πολύπλοκο· πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Προτιμώ να περιμένω και να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εσωτερικά, και νομίζω ότι, ιατρικά, αν είναι έτοιμος να παίξει την Τρίτη, θα είναι διαθέσιμος γιατί ο τραυματισμός του είναι μικρός», δήλωσε ο προπονητής της Σάντος, Κούκα.

