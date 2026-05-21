«Mr. Europa League»: Πέμπτη κούπα για τον τεράστιο Έμερι με τρίτη διαφορετική ομάδα!

Με μια ακόμη ιστορική βραδιά στην Ευρώπη, ο Ουνάι Έμερι πρόσθεσε το 5ο Europa League στην τροπαιοθήκη του, οδηγώντας την Άστον Βίλα στην κορυφή της διοργάνωσης και επιβεβαιώνοντας ξανά ότι πρόκειται για τον απόλυτο «μαέστρο» του συγκεκριμένου θεσμού.

Ο Ισπανός τεχνικός συνεχίζει μια πορεία που μοιάζει σχεδόν μυθική: τρεις συνεχόμενοι τίτλοι με τη Σεβίλλη (2014, 2015, 2016), όπου έστησε μια ευρωπαϊκή αυτοκρατορία, ακόμη μία ευρωπαϊκή κορυφή με τη Βιγιαρεάλ το 2021, σε έναν δραματικό τελικό με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που κρίθηκε στα πέναλτι, και τώρα τρόπαιο με τρίτη διαφορετική ομάδα.

Ακόμη και η μοναδική του ήττα σε τελικό το 2019 με την Άρσεναλ δεν έσβησε την ταυτότητά του ως «specialist» της διοργάνωσης. Και τώρα, με τη Βίλα, βρίσκεται ξανά στο σημείο όπου η ιστορία του Europa League μοιάζει σχεδόν προσωπική υπόθεση.

Μάλιστα, με αυτή τη σπουδαία επιτυχία, ο Έμερι έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο με τρεις διαφορετικούς συλλόγους.

🇪🇸 Unai Emery has won the Europa League five times, with three different clubs.



Sevilla: 🏆🏆🏆

Villarreal: 🏆

Aston Villa: 🏆



All three clubs have the word 'Villa' in them. 🤯 pic.twitter.com/9wXr59Cwc9 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 21, 2026

