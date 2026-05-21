Συνεχίζει στην Πολωνία ο Σωτηρίου

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τις τελευταίες εξελίξεις μέσα από δηλώσεις που παραχώρησε στον ΣΠΟΡ FM 95.0.

Από τον Ιανουάριο του 2025 ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου συνεχίζει την καριέρα του στην Πολωνία, έχοντας ήδη σημαντική παρουσία στην Εστρακλάσα. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, που στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, της Ανόρθωσης και της ΑΕΛ, πραγματοποίησε φέτος 28 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, σημειώνοντας πέντε γκολ και καταγράφοντας τρεις ασίστ.

Συμπαίκτης του Σωτηρίου στην Κορόνα Κιέλτσε είναι και ο Μάριους Στεπίνσκι, πρώην επιθετικός της Ομόνοιας και του Άρη, ενώ συχνά πυκνά βλέπουμε να υπάρχει το ενδιαφέρον ανάμεσα σε πολωνικό και κυπριακό πρωτάθλημα με πολλούς ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια να κάνουν τη διαδρομή.