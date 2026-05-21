Λέουβενμπεργκ: «Έχω την εντύπωση πως ο Απόλλωνας θέλει να συνεχίσουμε αλλά τώρα έχουμε το κύπελλο»

Ο Πίτερ Λέουβενμπεργκ αναφέρθηκε στην εμπειρία του στον Απόλλωνα και το μέλλον.

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

Για τη ζωή στην Κύπρο: «Από άποψη ζωής, είναι υπέροχα εδώ. Ο καιρός είναι πραγματικά ωραίος δέκα μήνες το χρόνο, και τον χειμώνα δεν είναι καν τόσο άσχημος. Τα πάμε πολύ καλά. Τα παιδιά φοιτούν σε διεθνές σχολείο».

Για τον γιο του: «Παίζει ποδόσφαιρο νέων στον Απόλλωνα. Λίγη ντρίμπλα και εξοικειώνεται με το άθλημα. Το απολαμβάνει πραγματικά και πρόσφατα ανέπτυξε ξαφνικά έντονο ενδιαφέρον για την θέση του τερματοφύλακα. Δεν θέλω καθόλου να τον πιέσω. Μερικές φορές λέω επίτηδες: αν ποτέ θέλεις να κάνεις κάτι άλλο ή κάποιο άλλο άθλημα… Τότε πάντα θυμώνει αμέσως και λέει: “Όχι, θέλω να παίξω ποδόσφαιρο και θέλω να γίνω τερματοφύλακας”».

Για την παρουσία του στον Απόλλωνα: «Ήμουν ο πρώτος τερματοφύλακας για 2,5 χρόνια. Είμαι ένας από τους αρχηγούς του συλλόγου, επέκτεινα το συμβόλαιό μου πέρυσι και πάντα με εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Αυτή η χρονιά ήταν περίεργη. Ο προπονητής που είχαμε είχε ήδη κάνει εναλλαγή σε όλους και δοκίμασε διαφορετικά πράγματα, και σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ένιωσε ότι ήταν η ώρα για έναν διαφορετικό τερματοφύλακα. Προσπαθούσε να αλλάξει κάτι»

«Και μετά την πλήρωσα εγώ. Έμεινε για άλλους τέσσερις αγώνες και απολύθηκε. Ο άλλος τερματοφύλακας είχε παίξει μερικά καλά παιχνίδια και ο νέος προπονητής τον κράτησε».

«Δεν είμαι κάποιος που αρχίζει να γκρινιάζει και να φέρεται δύσκολα. Η επιρροή μου δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν παλιά, αλλά προσπαθώ να βοηθάω όπου μπορώ και να βεβαιώνομαι ότι ο άλλος τερματοφύλακας μπορεί να κάνει τη δουλειά του».

Για το αν θα κάνει το επόμενο βήμα ο καλοκαίρι: «Ίσως. Έχω την εντύπωση ότι ο σύλλογος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί, αλλά δεν θέλουν να μιλήσουν για τίποτα λόγω του τελικού κυπέλλου».

«Η Κύπρος εξακολουθεί να έχει υψηλό επίπεδο. Η θρησκεία έρχεται πρώτη εδώ και το ποδόσφαιρο ακολουθεί πολύ στενά. Όλοι εδώ έχουν μια ομάδα και συχνά συνδέεται με πολιτικές προτιμήσεις. Όλοι σε αναγνωρίζουν εδώ. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τη Νότια Αφρική».