Το συγκινητικό αντίο του Φραντζή στην ΑΕΛ

Ανάρτηση από τον Κύπριο αμυντικό ο οποίος αποχαιρετά την ΑΕΛ μετά από πολυετή παρουσία

Διαβάστε όσα έγραψε στο instragram ο Χριστόφορος Φραντζής: 

«Ξεκινώντας από μικρή ηλικία στην ομάδα της ΑΕΛ ήθελα να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Έτσι συνέχισα,έμαθα, προσπάθησα για το δικό μου όνειρο.

Γι’ αυτο το όνειρο που έγινε σκοπός ζωής και που δεν πρέπει να παρατάμε.

Γνωρίζοντας συμπαίκτες,προέδρους,τεχνικούς διευθυντές,διοικητικά μέλη, προπονητές,γυμναστές,φυσιοθεραπευτές,ιατρικές ομάδες μόνο ευγνωμωσύνη μπορώ να νιώθω για την επιλογή μου αυτη.

Πιο πολύ ευγνώμων που γνώρισα αυτους που όσες φορές και αν ερχόμασταν σε ένταση ήταν πίσω και μας φρόντιζαν,την κ.Ζωή ,Ελένη,τον Μάρκο,τον Chris,τον Akama αλλά και τον τεράστιο Ανδρέα Κακουλλή.

Έτσι κλείνοντας τον δικό μου κύκλο στην ΑΕΛ μετά από όλες τις νίκες,τις ήττες,τους τραυματισμούς,τις εντάσεις,τις διαμάχες,έμειναν όμορφα συναισθηματα επειδή όλα αυτά ξεπεράστηκαν με θέληση και υπομονή.

Έμειναν συμπαίκτες που έγιναν φίλοι, κάποιοι που έγιναν αδέρφια και καποιοι άλλοι μαθήματα.

Στο τέλος κρατάω τα καλά και ανυπομονώ για την συνέχεια που θα μου φέρει άλλα τόσα.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και να πω ενα μπράβο στα μικρά παιδιά της κερκίδας,τους μικρούς λέοντες που σέβονται,αγαπούν αθώα και αληθινά την ομάδα τους. Που χαίρονται και εκτιμούν τις απλές στιγμές. Να συνεχίσετε να το κάνετε με τον ίδιο τρόπο και να μην αφήσετε εξωτερικούς παράγοντες να σας στο κλέψουν αυτό από την ψυχή σας. Να μην το χάσετε ποτέ,γιατί αυτό σας κάνει ξεχωριστούς.

Σ’ ευχαριστώ ΑΕΛ για τις στιγμές που μου χάρισες και που με έκανες αυτό που είμαι σήμερα».

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

