ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μαρτίνες έδωσε συνέχεια στο τρομακτικό σερί νικών του σε τελικούς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μαρτίνες έδωσε συνέχεια στο τρομακτικό σερί νικών του σε τελικούς!

Όταν φτάνει εκεί, όλα... τελειώνουν

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και το απίθανο στατιστικό του στους τελικούς, όπου μετράει μόνο νίκες και κατακτήσεις τροπαίων!

Η Άστον Βίλα ήταν σαρωτική στην Κωνσταντινούπολη, νικώντας με 3-0 τη Φράιμπουργκ και κατακτώντας το Europa League, που ήταν πρώτο ευρωπαϊκό μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1982.

Κάτω από την εστία των Άγγλων, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πέρασε ένα από τα πιο ήσυχα βράδια της καριέρας του και παράλληλα έδωσε συνέχεια στο απίθανο σερί του με μόνο νίκες σε τελικούς!

Συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος έχει βρεθεί σε επτά τελικούς στην καριέρα του και έχει νικήσει και τους επτά, με τους τέσσερις να αφορούν την «αλμπισελέστε» και τους άλλους τρεις την Άρσεναλ και τώρα την Άστον Βίλα.

Αναλυτικά το εντυπωσιακό 7/7 του Εμιλιάνο Μαρτίνες στους τελικούς:

2020 Κύπελλο Αγγλίας Άρσεναλ-Τσέλσι 2-1

2020 Σούπερ Καπ Αγγλίας Άρσεναλ-Λίβερπουλ 1-1 (5-4 στα πέναλτι)

2021 Κόπα Αμέρικα Βραζιλία-Αργεντινή 0-1

2022 Finalissima Ιταλία-Αργεντινή 0-3

2022 Παγκόσμιο Κύπελλο Αργεντινή-Γαλλία 3-3 (4-2 στα πέναλτι)

2024 Κόπα Αμέρικα Αργεντινή-Κολομβία 1-0

2026 Europa League Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα 0-3

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μήνυμα στήριξης Γιαννακόπουλου σε Αταμάν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Συνεχίζει το ποδόσφαιρο ο Γιαν Λέτσιακς

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Σα Πίντο για το δύο στα τέσσερα στην Κύπρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Mr. Europa League»: Πέμπτη κούπα για τον τεράστιο Έμερι με τρίτη διαφορετική ομάδα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Άμεσα η συνάντηση Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Τελικός Europa League 2026: Τα highlights του θριάμβου της Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλήθηκε για το Μουντιάλ και τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λέουβενμπεργκ: «Έχω την εντύπωση πως ο Απόλλωνας θέλει να συνεχίσουμε αλλά τώρα έχουμε το κύπελλο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Μαρτίνες έδωσε συνέχεια στο τρομακτικό σερί νικών του σε τελικούς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έβρισε ξανά τον πατέρα του ο Τσιτσιπάς!

Τένις

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Βόλφσπουργκ-Πάντερμπορν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Βραβεύει τους κορυφαίους ο ΠΑΣΠ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Tίτλος ή παράταση;

Κύπρος

|

Category image

Οριστικό: Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο θα δώσει η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Μέλι: «Στο Final-Four πάντα χρειάζεσαι και τύχη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη