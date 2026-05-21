Ο Μαρτίνες έδωσε συνέχεια στο τρομακτικό σερί νικών του σε τελικούς!

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και το απίθανο στατιστικό του στους τελικούς, όπου μετράει μόνο νίκες και κατακτήσεις τροπαίων!

Η Άστον Βίλα ήταν σαρωτική στην Κωνσταντινούπολη, νικώντας με 3-0 τη Φράιμπουργκ και κατακτώντας το Europa League, που ήταν πρώτο ευρωπαϊκό μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1982.

Κάτω από την εστία των Άγγλων, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πέρασε ένα από τα πιο ήσυχα βράδια της καριέρας του και παράλληλα έδωσε συνέχεια στο απίθανο σερί του με μόνο νίκες σε τελικούς!

Συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος έχει βρεθεί σε επτά τελικούς στην καριέρα του και έχει νικήσει και τους επτά, με τους τέσσερις να αφορούν την «αλμπισελέστε» και τους άλλους τρεις την Άρσεναλ και τώρα την Άστον Βίλα.

Αναλυτικά το εντυπωσιακό 7/7 του Εμιλιάνο Μαρτίνες στους τελικούς:

2020 Κύπελλο Αγγλίας Άρσεναλ-Τσέλσι 2-1

2020 Σούπερ Καπ Αγγλίας Άρσεναλ-Λίβερπουλ 1-1 (5-4 στα πέναλτι)

2021 Κόπα Αμέρικα Βραζιλία-Αργεντινή 0-1

2022 Finalissima Ιταλία-Αργεντινή 0-3

2022 Παγκόσμιο Κύπελλο Αργεντινή-Γαλλία 3-3 (4-2 στα πέναλτι)

2024 Κόπα Αμέρικα Αργεντινή-Κολομβία 1-0

2026 Europa League Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα 0-3

