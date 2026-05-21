Βέισμπεκ για την ανανέωση: «Εδώ λειτουργούν όλα σωστά και είμαι πολύ χαρούμενος»

Ο Γάλλος μέσος μιλά για την απόφαση της ανανέωσης, τη σημασία της σταθερότητας στην καριέρα του, τη φετινή πορεία της ομάδας, τη σχέση του με τους φιλάθλους και τους στόχους που θέτει για τα επόμενα χρόνια με τα κυανόλευκα.

Διαβάστε όλα όσα είπε στη σελίδα του Απόλλωνα:

Υπέγραψες νέο τριετές συμβόλαιο με τον Απόλλωνα. Τι σημαίνει αυτό για σένα;

Για μένα σημαίνει σταθερότητα και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει να αλλάζω ομάδα κάθε χρόνο και όταν βρίσκεσαι σε έναν πολύ καλό σύλλογο, με καλούς ανθρώπους, καλό τεχνικό επιτελείο και ένα περιβάλλον όπου νιώθεις καλά, τότε αυτό παίζει τεράστιο ρόλο.

Ο κόσμος με αγαπά και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για μένα. Η συνέχιση της συνεργασίας ήταν κάτι φυσιολογικό, γιατί εδώ όλα λειτουργούν σωστά και νιώθω πραγματικά χαρούμενος.

Ήταν εύκολη απόφαση;

Όχι απόλυτα εύκολη, κυρίως επειδή βρίσκομαι μακριά από την οικογένειά μου. Ίσως να υπήρχαν επιλογές πιο κοντά στο σπίτι μου, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις αποφάσεις και να μην περιμένεις συνεχώς κάτι διαφορετικό.

Βρήκαμε μια πολύ καλή συμφωνία με τον σύλλογο και ήξερα τι έχω εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος, όπως και η οικογένειά μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επιπλέον, η προοπτική να αγωνιστούμε στην Ευρώπη με αυτόν τον κόσμο και σε αυτό το γήπεδο είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό για τα επόμενα χρόνια.

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις “θέλω να μείνω εδώ”;

Όταν σε εκτιμούν μέσα σε έναν σύλλογο, αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή αλλά και για έναν άνθρωπο. Ένιωσα από όλους εμπιστοσύνη και στήριξη και αυτό έκανε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για μένα. Η ομάδα έδειξε πόσο πολύ θέλει να συνεχίσουμε και είμαι άνθρωπος που προτιμά την σταθερότητα παρά να αλλάζει συχνά ομάδες.

Βλέπω μόνο θετικά πράγματα για το μέλλον μου εδώ και γι’ αυτό η απόφαση να συνεχίσω δεν ήταν τελικά τόσο δύσκολη.

Υπήρξε ενδιαφέρον από άλλες ομάδες;

Ναι, είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο όταν κάνεις καλή σεζόν να υπάρχει ενδιαφέρον. Υπήρχαν ομάδες από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό, ακόμη και από τη Γερμανία.

Όμως στο μυαλό μου ήταν ξεκάθαρο πως αν έμενα στην Κύπρο, θα συνέχιζα μόνο στον Απόλλωνα. Δεν σκέφτηκα ποτέ να πάω σε άλλη κυπριακή ομάδα.

Η διάρκεια των τριών χρόνων ήταν δική σου επιθυμία ή του συλλόγου;

Ήταν κοινή επιθυμία και των δύο πλευρών. Ο σύλλογος θέλει πλέον περισσότερη σταθερότητα και πιστεύω πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος για το μέλλον.

Τα προηγούμενα χρόνια άλλαζαν πολλοί ποδοσφαιριστές κάθε σεζόν, όμως τώρα υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα, ένα καλό τεχνικό επιτελείο και ένας πολύ καλός προπονητής. Όλα δείχνουν ότι η ομάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.

Πώς βλέπεις τη φετινή σεζόν μέχρι τώρα;

Η σεζόν είναι πολύ καλή μέχρι στιγμής. Ο στόχος ήταν να επιστρέψει η ομάδα στην Ευρώπη και το πετύχαμε, κάτι πολύ σημαντικό για τον σύλλογο, τους παίκτες και τον κόσμο.

Αν κατακτήσουμε και το Κύπελλο, τότε θα μιλάμε για μια σχεδόν τέλεια χρονιά. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο και αυτό κάνει τη διαφορά.

Ποια στιγμή ξεχωρίζεις περισσότερο μέχρι τώρα;

Το δεύτερο γκολ μου απέναντι στην Πάφο εκτός έδρας ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή συναισθηματικά, αλλά πιστεύω ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ελπίζω πως οι καλύτερες στιγμές θα έρθουν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πόσο δύσκολος ήταν ο τραυματισμός που είχες μέσα στη σεζόν;

Ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήταν ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός που είχα, με πέντε εβδομάδες εκτός.

Ήταν μια περίοδος με πολύ άγχος, γιατί ήθελα να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου. Προσπάθησα να επιστρέψω πιο γρήγορα για τον ημιτελικό και τελικά έχασα ακόμη περισσότερο χρόνο, αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Το σημαντικό είναι ότι τώρα νιώθω καλά για τα τελευταία και πιο σημαντικά παιχνίδια.

Φέτος δείχνεις ακόμη καλύτερος σε σχέση με την περσινή σεζόν. Πώς το εξηγείς;

Πιστεύω ότι και πέρσι έκανα καλή σεζόν, αλλά όταν η ομάδα λειτουργεί καλύτερα, βελτιώνεσαι κι εσύ μαζί της.

Είναι επίσης η δεύτερη χρονιά μου εδώ, γνωρίζω πλέον την πόλη, τη ζωή και το περιβάλλον. Όλα αυτά σε βοηθούν να αισθάνεσαι πιο άνετα και να βελτιώνεσαι συνεχώς.

Είναι σημαντικό για έναν παίκτη στη θέση μου να βοηθά με γκολ και ασίστ, όμως για μένα το πιο σημαντικό είναι πάντα η ομάδα.

Αυτό που μετρά περισσότερο είναι το πώς αποδίδουμε όλοι μαζί και όχι ατομικά. Φυσικά είναι καλό να έχεις προσωπική απόδοση, αλλά πάνω απ’ όλα βάζω το σύνολο.

Νιώθεις πλέον ένας από τους ηγέτες της ομάδας;

Ναι, φυσικά. Είμαι έμπειρος ποδοσφαιριστής, έχω πολλά παιχνίδια στην καριέρα μου και έγινα αρχηγός για πρώτη φορά στα 23 μου χρόνια.

Γνωρίζω καλά αυτόν τον ρόλο. Δεν είμαι ο αρχηγός που φωνάζει συνεχώς. Προτιμώ να βοηθώ την ομάδα μέσα από το παιχνίδι και τη συμπεριφορά μου στο γήπεδο. Νιώθω πολύ καλά μέσα σε αυτό το γκρουπ, έχω πολύ καλή σχέση με όλους τους συμπαίκτες μου και θεωρώ σημαντικό ο κάθε παίκτης να γνωρίζει τον ρόλο του μέσα στην ομάδα. Για μένα, η ηγεσία δεν αφορά μόνο ένα περιβραχιόνιο, αλλά το να βοηθάς την ομάδα καθημερινά.

Τι έχει αλλάξει για σένα από την πρώτη μέρα που ήρθες στον Απόλλωνα;

Σαν άνθρωπος δεν έχω αλλάξει. Είμαι ο ίδιος.

Απλώς τώρα γνωρίζω καλύτερα την πόλη, τον κόσμο και το περιβάλλον του συλλόγου, κάτι που μου δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Νιώθω ενθουσιασμένος για τη συνέχεια γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ όμορφα πράγματα τα επόμενα χρόνια.

Πόσο σημαντική είναι η σχέση σου με τον προπονητή και τους συμπαίκτες σου;

Με τον προπονητή είναι πολύ εύκολο γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα και έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Μπορούμε να λέμε ανοιχτά όσα σκεφτόμαστε.

Με τους συμπαίκτες μου έχουμε πραγματικά πολύ καλό κλίμα και αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Είμαστε όλοι μαζί και αυτό κάνει τη διαφορά.

Η σχέση σου με τον κόσμο φαίνεται πολύ δυνατή πλέον. Πότε ένιωσες ότι κέρδισες την εμπιστοσύνη τους;

Πολύ γρήγορα, ειλικρινά. Από τους πρώτους μήνες ένιωσα την αγάπη του κόσμου.

Ακόμη και σε δύσκολες στιγμές για την ομάδα, οι φίλαθλοι μιλούσαν θετικά μαζί μου όταν με συναντούσαν στην πόλη. Όταν νιώθεις αυτή τη δύναμη από τον κόσμο, γίνεσαι ακόμη πιο δυνατός ως ποδοσφαιριστής.

Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που ήθελα να μείνω στον Απόλλωνα.

Ποιοι είναι οι προσωπικοί και ομαδικοί στόχοι σου για τα επόμενα χρόνια;

Θέλω να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους. Αν μπορέσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League, θα είναι κάτι εκπληκτικό.

Πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα και αυτόν τον σύλλογο όλα είναι δυνατά. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, να παρουσιαστούμε δυνατοί στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.