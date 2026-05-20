ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πίστωση χρόνου που λείπει από το κυπριακό ποδόσφαιρο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η πίστωση χρόνου που λείπει από το κυπριακό ποδόσφαιρο

Από τον Ιραόλα και τον Μπεργκ μέχρι τον Αρτέτα, το ποδόσφαιρο αποδεικνύει πως οι μεγάλες επιτυχίες χτίζονται με εμπιστοσύνη, σταθερότητα και πίστωση χρόνου

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, οι μεγάλες επιτυχίες σπάνια έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζονται υπομονή, σταθερότητα, ξεκάθαρο πλάνο και κυρίως εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που βρίσκεται στον πάγκο. Κι όμως, στην Κύπρο, πολλές φορές η πίεση για άμεσα αποτελέσματα δεν αφήνει χώρο για εξέλιξη. Το αποτέλεσμα είναι ομάδες να αποχωρίζονται προπονητές που ίσως, με λίγο περισσότερο χρόνο, μπορούσαν να γράψουν ιστορία.

Το παράδειγμα του Άντονι Ιραόλα είναι χαρακτηριστικό. Το 2019 αποχώρησε από την AEK μέσα σε δύσκολο κλίμα και έπειτα από αρνητικά αποτελέσματα. Εκείνη την περίοδο, λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν πως μερικά χρόνια αργότερα ο ίδιος άνθρωπος θα θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους προπονητές της Ευρώπης.

Σήμερα, ως προπονητής της Μπόρνμουθ, κατάφερε να μετατρέψει έναν σύλλογο με περιορισμένες δυνατότητες σε ομάδα που θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, μια ιστορική επιτυχία για τον αγγλικό σύλλογο. Η δουλειά του ήταν τόσο εντυπωσιακή, που πλέον βρίσκεται στο στόχαστρο μεγαλύτερων ομάδων και έχει ήδη ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Αναπόφευκτα, πολλοί στην ΑΕΚ θα αναρωτιούνται σήμερα τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν τότε υπήρχε περισσότερη υπομονή και πίστη στο πλάνο του Ισπανού τεχνικού. Γιατί η πραγματικότητα είναι πως ένας προπονητής δεν παύει ξαφνικά να είναι ικανός επειδή περνά μια δύσκολη περίοδο. Αντίθετα, αρκετές φορές χρειάζεται χρόνο για να περάσει τη φιλοσοφία του, να διαμορφώσει χαρακτήρα στην ομάδα και να χτίσει κάτι πραγματικά μεγάλο.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με την Ομόνοια και τον Χένινγκ Μπεργκ . Η αποχώρησή του είχε αφήσει πολλούς να πιστεύουν πως η ομάδα ίσως βιάστηκε να διακόψει μια συνεργασία που είχε προοπτική. Αργότερα, ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος της ομάδας, Σταύρος Παπασταύρου παραδέχθηκε ουσιαστικά πως υπήρξε μεταμέλεια για εκείνη την απόφαση. Όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία, ο Μπεργκ επέστρεψε στον πάγκο της Ομόνοιας και δικαίωσε όσους πίστευαν στη δουλειά του, οδηγώντας ξανά την ομάδα στην κορυφή και δημιουργώντας προοπτική συνέχειας και σταθερότητας.

Η διαφορά νοοτροπίας με τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι εμφανής. Στην Κύπρο, τρεις συνεχόμενες σεζόν χωρίς τίτλο συχνά θεωρούνται αποτυχία. Στην Αγγλία όμως, η υπομονή μπορεί να ανταμειφθεί με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Η φετινή κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ από την Άρσεναλ μετά από 22 ολόκληρα χρόνια αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα. Ο Μικέλ Αρτέτα πέρασε δύσκολες περιόδους, αμφισβητήθηκε έντονα και για τρεις συνεχόμενες σεζόν τερμάτισε δεύτερος. Σε ένα κυπριακό περιβάλλον, το πιθανότερο είναι πως θα είχε αποχωρήσει ως «αποτυχημένος». Αντίθετα, η διοίκηση της Άρσεναλ επέλεξε να στηρίξει το πλάνο της, να επενδύσει στη συνέχεια και να εμπιστευτεί τον προπονητή της.

Το αποτέλεσμα; Σήμερα ο Αρτέτα αποθεώνεται από τους «Κανονιέρηδες» ως ο άνθρωπος που επανέφερε τον σύλλογο στην κορυφή της Αγγλίας, ενώ βρίσκεται και στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, απέναντι στην Παρί.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι νίκες της Κυριακής. Είναι η διαδικασία, η εξέλιξη και η δημιουργία μιας ταυτότητας που αντέχει στον χρόνο. Και ίσως το μεγαλύτερο μάθημα για το κυπριακό ποδόσφαιρο είναι πως οι μεγάλες ομάδες δεν χτίζονται με συνεχείς αλλαγές και πανικό, αλλά με πίστη, υπομονή και συνέπεια στο πλάνο.

Γιατί καμιά φορά, ο προπονητής που σήμερα αμφισβητείται, αύριο μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης.

Αντρέας Πολυκάρπου

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη