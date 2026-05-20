Περνά από ιατρικά στη Νυρεμβέργη ο Μασούρας, επιστρέφει εκ νέου αύριο

Υπήρχε φωτιά, άρα και καπνός!

Ο Γιάννης Μασούρας θα συνεχίσει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- στη Νυρεμβέργη, η οποία τον… πολιορκούσε τους τελευταίους μήνες. Το συμβόλαιο του Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή με την Ομόνοια ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα κι έτσι πήρε την απόφαση να αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία της χώρας.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως του δόθηκε άδεια από το «τριφύλλι» ώστε να μεταβεί στη Γερμανία και να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μάλιστα, αύριο (21/05) θα επιστρέψει στο «Ηλίας Πούλλος» για την προπόνηση και το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τον Απόλλωνα (22/05).

Αν όλα πάνε καλά με τα διαδικαστικά, τότε θα αποχαιρετήσει την ομάδα της πρωτεύουσας.