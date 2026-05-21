Ολυμπιακός: «Η τοποθέτηση για τους Κύπριους προπονητές έγινε στο πλαίσιο συγκεκριμένων περιστατικών του παρελθόντος»

Ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό

Οι μαυροπράσινοι με ανακοίνωσή τους διευκρινίζουν την θέση τους σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του Πέτρου Πέτρου ο οποίος είπε πως όσο είναι αυτός στην ομάδα, δεν θα γίνει πρόσληψη Κύπριου προπονητή. 

Αναλυτικά: 

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας επιθυμεί να διευκρινίσει ότι οι πρόσφατες αναφορές του αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος κ. Πέτρου Πέτρου, δεν είχαν ως πρόθεση να απαξιώσουν ή να γενικεύσουν τη στάση του σωματείου μας απέναντι στους Κύπριους προπονητές. 

Η τοποθέτηση έγινε στο πλαίσιο συγκεκριμένων εμπειριών και περιστατικών του παρελθόντος, τα οποία αφορούσαν συγκεκριμένες περιπτώσεις συνεργασίας, και δεν πρέπει να απομονώνεται από το συνολικό πνεύμα και την ιστορική πορεία του Σωματείου μας.

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, ως ιδρυτικό μέλος της ΚΟΠ και σωματείο με μακρά και ουσιαστική προσφορά στο κυπριακό ποδόσφαιρο, σέβεται, στηρίζει και αναγνωρίζει διαχρονικά την αξία των Κύπριων προπονητών και ποδοσφαιριστών.

Η ιστορία μας αποδεικνύει ότι έχουμε συνεργαστεί με Κύπριους προπονητές και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε, όταν οι συνθήκες, οι στόχοι και το κοινό αγωνιστικό όραμα το επιτρέπουν.

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον Κύπριο προπονητή, τον Κύπριο ποδοσφαιριστή και συνολικά το κυπριακό ποδόσφαιρο. Η προσφορά, η γνώση και η ποιότητα των ανθρώπων του κυπριακού ποδοσφαίρου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας και της ταυτότητας του Σωματείου μας.

