Τελικός Europa League 2026: Τα highlights του θριάμβου της Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα υπέταξε με 3-0 τη Φράιμπουργκ και σήκωσε το πρώτο Europa League της ιστορίας της. Δείτε τα highlights της άνετης επικράτησης της ομάδας του Έμερι.

Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησε για πρώτη φορά στην πολυετή ιστορία της το Europa League. Ήταν η πέμπτη κατάκτηση για τον «Μίδα» Ουνάι Έμερι, με τρίτη διαφορετική ομάδα στη διοργάνωση Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε το εισιτήριο για τη League Phase του ερχόμενου Champions League. Ήταν το πρώτο «μεγάλο» ευρωπαϊκό τρόπαιο για τους Βίλανς μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών κόντρα στην Μπάγερν, τη σεζόν 1981-82.

Σε έναν τελικό με ένταση, ρυθμό και θέαμα οι δύο γκολάρες των Τίλεμανς (41') με βολέ έξω από την περιοχή και Μπουεντία (45+3) με το αριστερό να στέλνει τη μπάλα στο... παραθυράκι διαμόρφωσαν το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη, η προβολή του Ρότζερς στο 58ο λεπτό ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του μεγάλου τελικού, που χάρισε στο σύνολο του Έμερι το βαρύτιμο τρόπαιο.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

