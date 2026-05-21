Ολυμπιακός: Άμεσα η συνάντηση Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ

Πολλά θα κριθούν στη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό της νέας σεζόν.

Επί τάπητος βρίσκεται ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει κομβικό ρόλο. Η συνάντηση του Βάσκου τεχνικού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη αναμένεται άμεσα, με τους δύο άνδρες να καθορίζουν τον δρόμο για να επιστρέψουν οι «ερυθρόλευκοι» στην κορυφή. Θέμα Μεντιλίμπαρ δεν φαίνεται να υφίσταται, αφού και χθες ο Κώστας Καραπαπάς εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξη στο πρόσωπό του.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, καθώς θα δώσει το παρών στο Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ για να στηρίξει την μπασκετική ομάδα.

Το ραντεβού με τον Μεντιλίμπαρ θεωρείται θέμα χρόνου και αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο, τόσο για την παραμονή του όσο και για τον συνολικό σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βάσκος τεχνικός, πάντως, συνεχίζει κανονικά να σχεδιάζει την ομάδα για τη νέα σεζόν, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη.

