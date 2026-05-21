Έβρισε ξανά τον πατέρα του ο Τσιτσιπάς!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γι’ ακόμα μια φορά έβγαλε στην επιφάνεια τον χειρότερο και απαράδεκτο εαυτό του με τις εκφράσεις που εξαπέλυσε προς τον πατέρα του, στο ματς με τον Τίεν στη Γενεύη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γίνεται ξανά αντικείμενο σχολιασμού για τον χειρότερο λόγο, αντί να το κάνει απλά για τις αγωνιστικές του επιδόσεις.

Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενεύης με το 2-0 σετ από τον Λέρνερ Τίεν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης εξύβρισε χυδαία τον πατέρα του.

Σε ένα διάλειμμα, έψαχνε κάτι στην τσάντα του και κάποια στιγμή γυρίζει γεμάτος εκνευρισμό προς τον πατέρα του και του φωνάζει: «Πού είναι γ@@@ το σπίτι σου;».

sport-fm.gr